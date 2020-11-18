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Tanı konulamayan korkunç hastalık! Artık 50 kişi hayatını kaybetti
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kogi eyaletinde ''reşhis konulamayan hastalık" yayılıyor. Söz konusu hastalık nedeniyle 50 kişi hayatını kaybetti.
GÜNDEM 18.11.2020, 18:04
Kogi eyaletine bağlı Olamaboro Bölgesi Meclis Üyesi Ujah Anthony Alewo, yaptığı açıklamada, eyaletin Etteh bölgesinde henüz teşhisi konulmayan hastalık nedeniyle 50 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Hayatını kaybedenlerin 25-40 yaşları arasında olduğunu aktaran Alewo, bu durumun endişe verici olduğunu vurguladı. Alewo, ölümlerin sebebini bulmak için araştırmaların devam ettiğini bildirdi.
Nijerya'nın Delta ve Enugu eyaletlerinde geçen ay ortaya çıkan gizemli hastalığın ise yapılan araştırmalarda sarı humma olduğu tespit edilmişti.
Hayatını kaybedenlerin 25-40 yaşları arasında olduğunu aktaran Alewo, bu durumun endişe verici olduğunu vurguladı. Alewo, ölümlerin sebebini bulmak için araştırmaların devam ettiğini bildirdi.
Nijerya'nın Delta ve Enugu eyaletlerinde geçen ay ortaya çıkan gizemli hastalığın ise yapılan araştırmalarda sarı humma olduğu tespit edilmişti.
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