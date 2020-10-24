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"Tam kaynağından" diyen yazardan Fatih Terim sözleri: “Rahat olun...”
Hürriyet Gazetesi yazarı Fatih Çekirge bugünkü köşesinde "Tam kaynağından" diyerek, Fatih Terim ile ilgili bir yazı kaleme aldı.
GÜNDEM 24.10.2020, 08:32
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Hürriyet Gazetesi yazarı Fatih Çekirge, bugünkü yazısında Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilen Fatih Terim'e ilişkin dikkat çeken bir yazı yazdı.
Fatih Çekirge,"Tam kaynağından" diyerek Galatasaray taraftarına müjdeyi " 'Fatih Terim, Galatasaraylılara bir söz verdi. Sonuna kadar tutacak. Rahat olun...' Arkadaşlar, bu 'Rahat olun' lafı nettir. Yani... Dedikoduların ve kaynatılan kazanların içine düşmeyin. 'Rahat olun...' ” sözleriyle verdi.
Fatih Terim için boşuna uğraşmayın
Birbirimize hep “adaş” dedik...O Fatih...
Ben Fatih...
Şimdi baktım, yine bir kazan kaynıyor...
Haber şöyle:
“Başkan Cengiz, Fatih Terim’i hedef alan ifadeler kullandı.”
“Terim şimdi ne yapacak?”
Spor müdürümüz Mehmet Arslan bilir...
Spor yazmam ama...
Yazdığım zaman bilir ki bir nedeni vardır...
Ve tam kaynağındandır...
İşte o nedenle...
“Terim şimdi ne yapacak” sorusuna bir cevap vermek istedim.
Açık ve net cevap şudur:
“Fatih Terim, Galatasaraylılara bir söz verdi. Sonuna kadar tutacak. Rahat olun...”
Arkadaşlar, bu “Rahat olun” lafı nettir.
Yani...
Dedikoduların ve kaynatılan kazanların içine düşmeyin.
“Rahat olun...”
Fatih Çekirge,"Tam kaynağından" diyerek Galatasaray taraftarına müjdeyi " 'Fatih Terim, Galatasaraylılara bir söz verdi. Sonuna kadar tutacak. Rahat olun...' Arkadaşlar, bu 'Rahat olun' lafı nettir. Yani... Dedikoduların ve kaynatılan kazanların içine düşmeyin. 'Rahat olun...' ” sözleriyle verdi.
Fatih Terim için boşuna uğraşmayın
Birbirimize hep “adaş” dedik...O Fatih...
Ben Fatih...
Şimdi baktım, yine bir kazan kaynıyor...
Haber şöyle:
“Başkan Cengiz, Fatih Terim’i hedef alan ifadeler kullandı.”
“Terim şimdi ne yapacak?”
Spor müdürümüz Mehmet Arslan bilir...
Spor yazmam ama...
Yazdığım zaman bilir ki bir nedeni vardır...
Ve tam kaynağındandır...
İşte o nedenle...
“Terim şimdi ne yapacak” sorusuna bir cevap vermek istedim.
Açık ve net cevap şudur:
“Fatih Terim, Galatasaraylılara bir söz verdi. Sonuna kadar tutacak. Rahat olun...”
Arkadaşlar, bu “Rahat olun” lafı nettir.
Yani...
Dedikoduların ve kaynatılan kazanların içine düşmeyin.
“Rahat olun...”
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