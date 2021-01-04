Reklam

Son Dakika

Tam bir 1 yıl oldu! Gülistan Doku hala bulunamadı?

Dersim'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku hala bulunamadı. 5 Ocak’tan bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Doku'nun nerede olduğu hala muamma...

GÜNDEM 04.01.2021, 13:31
Tam bir 1 yıl oldu! Gülistan Doku hala bulunamadı?
Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi 5 Ocak’ta kaybolmuş ailesi 6 Ocak'ta Diyarbakır'dan Dersim'e gelerek kayıp başvurusu yapmıştı. Abla Doku Munzur Barajında aylarca aranmasına rağmen bulunamayan Gülistan Doku'nun baş şüphelisi Zaynal Abarakov'un yargılanmamasına gerek olmadığı kararı verilmişti. Karara tepki gösteren abla Aygül Doku, kardeşinin akıbetini belli olmayana kadar olayın peşini bırakmayacaklarını söyledi. Doku'nun bulunması için sürdürülen arama çalışmalarına AFAD, dalgıç polisler, sualtı arama kurtarma ve jandarma ekipleri katıldı ancak Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

1 yıldır kardeşinin akıbeti mücadele eden abla Aygül Doku serzenişte bulundu. Sözcüye konuşan Abla Doku "Eğer yetkililer kardeşim Gülistan’ın kaybolması sonrasında etkili bir araştırma yapsalar da biz bugün Gülistan Doku nerede sorusunun cevabını aramayacaktık” dedi.
Kardeşinin bir yıldır bulunamadığına dikkat çeken abla Doku “Eğer yetkililer kardeşim Gülistan'ın kaybolması sonrasında etkili bir araştırma yapsalar da biz bugün Gülistan Doku nerede sorusunun cevabını aramayacaktık.  Munzur Barajından yapılan arama çalışmalarında dalgıçlar her çalışma sonunda Gülistan'ın barajda olmadığını söylüyorlardı. Yetkililer neden dalgıçların uyarılarına dikkat vermiyordu. Kentte bulunan yüzlerce mobeseler ve HTS kayıtları etkili bir şekilde taransaydı Gülistan Doku neden bulunmasın? Teknolojinin en üst düzeyde olan bir dönemde avuç içi kadar olan bir kentte bir insanı bulamamak nasıl olabiliyor benim aklım almıyor." dedi.
Gülistan Doku'nun abladı yaptığı açıklamada "Bugün yetkililerden biri binlerce insanın ‘Gülistan Doku nerede?' sorusuna cevap veremiyorsa yetkililer kendilerini sorgulamalı.” diye konuştu.

"Gülistan bir bakanın ya da valinin kızı olsaydı arama çalışmalarında hala bir sonuç çıkmayacak mıydı" sözleriyle tepkisini sürdüren Aygül Doku  şöyle devam etti;
“Gülistan öldü mü, öldürül mü, Gülistan kaçırıldı mı, zorla bir yerde mi tutuluyor, bir işkenceye mi maruz bırakılıyor, aç mı tok mu bu sorular bir yıldır nasıl cevapsız kalabiliyor benim aklım almış değil. Yarın 5 Ocak ve kardeşimin bulunamayışının 1 yılı dolmuş olacak. Bugün benim ailem kızının akıbetini öğrenmek için 1 yıldır yollarda helak oluyor bu yapılanlar aileme reva değil. Yetkililer kendi ülkesinde bir aileyi bu kadar nasıl çaresiz bırakabiliyor ve bu hakkı kendilerinde nasıl bulabiliyorlar? Gülistan Doku, bir bakanın ya da valinin kızı olsaydı arama çalışmalarından hala bir sonuç çıkmayacak mıydı?
”Kardeşimin bulunamayışın da yetkililerin sorumluluğu çok. Gülistan Doku'ya ne oldu cevabı eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'de. Madem Gülistan Doku intihar ettiyse peki bedeni nerede? Bu kadar yaşanan olaya ve delilere rağmen baş şüpheli Zaynal Abakarov'un cezaevinde olması lazımdı. Yetkililer Gülistan Doku olayında adaleti tecelli edemiyorlar.
Bugün Gülistan'ın yaşamadığına herkes emin. Bugün Gülistan'ın yaşamadığına bu kadar eminseniz aileye Gülistan'ın bedenini verin. Gülistan'a ve ailesine bir yıldır bu zulmü yapanlara adalet önünde hesap sormanız lazım. Gülistan Doku akıbetini belli olmadan Doku ailesi bu olayın peşini bırakmayacaktır.” 

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 04 Ocak 2021
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 15 31
2. Alanyaspor 16 30
3. Galatasaray 15 30
4. Gaziantep FK 15 28
5. Hatayspor 15 27
6. Fenerbahçe 14 26
7. Trabzonspor 16 23
8. Karagümrük 15 21
9. Malatyaspor 15 20
10. Rizespor 15 20
11. Göztepe 15 19
12. Konyaspor 15 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 15 18
15. Antalyaspor 16 18
16. Başakşehir 15 16
17. Gençlerbirliği 15 16
18. Ankaragücü 15 15
19. Denizlispor 15 13
20. Erzurumspor 16 13
21. Kayserispor 15 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. Samsunspor 17 33
3. Altay 17 32
4. İstanbulspor 16 31
5. Tuzlaspor 17 30
6. Adana Demirspor 16 28
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 16 16
13. Balıkesirspor 16 16
14. Menemen Belediyespor 16 16
15. Adanaspor 15 15
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 16 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 16 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Everton 16 29
7. Aston Villa 15 26
8. Chelsea 17 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Real Sociedad 18 30
4. Villarreal 17 29
5. Barcelona 16 28
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 17 21
10. Real Betis 17 20
11. Eibar 17 19
12. Cádiz 16 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Elche 15 16
18. Valencia 16 15
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12