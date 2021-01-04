Tam bir 1 yıl oldu! Gülistan Doku hala bulunamadı?

Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi 5 Ocak’ta kaybolmuş ailesi 6 Ocak'ta Diyarbakır'dan Dersim'e gelerek kayıp başvurusu yapmıştı. Abla Doku Munzur Barajında aylarca aranmasına rağmen bulunamayan Gülistan Doku'nun baş şüphelisi Zaynal Abarakov'un yargılanmamasına gerek olmadığı kararı verilmişti. Karara tepki gösteren abla Aygül Doku, kardeşinin akıbetini belli olmayana kadar olayın peşini bırakmayacaklarını söyledi. Doku'nun bulunması için sürdürülen arama çalışmalarına AFAD, dalgıç polisler, sualtı arama kurtarma ve jandarma ekipleri katıldı ancak Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.



1 yıldır kardeşinin akıbeti mücadele eden abla Aygül Doku serzenişte bulundu. Sözcüye konuşan Abla Doku "Eğer yetkililer kardeşim Gülistan’ın kaybolması sonrasında etkili bir araştırma yapsalar da biz bugün Gülistan Doku nerede sorusunun cevabını aramayacaktık” dedi.

Kardeşinin bir yıldır bulunamadığına dikkat çeken abla Doku “Eğer yetkililer kardeşim Gülistan'ın kaybolması sonrasında etkili bir araştırma yapsalar da biz bugün Gülistan Doku nerede sorusunun cevabını aramayacaktık. Munzur Barajından yapılan arama çalışmalarında dalgıçlar her çalışma sonunda Gülistan'ın barajda olmadığını söylüyorlardı. Yetkililer neden dalgıçların uyarılarına dikkat vermiyordu. Kentte bulunan yüzlerce mobeseler ve HTS kayıtları etkili bir şekilde taransaydı Gülistan Doku neden bulunmasın? Teknolojinin en üst düzeyde olan bir dönemde avuç içi kadar olan bir kentte bir insanı bulamamak nasıl olabiliyor benim aklım almıyor." dedi.

Gülistan Doku'nun abladı yaptığı açıklamada "Bugün yetkililerden biri binlerce insanın ‘Gülistan Doku nerede?' sorusuna cevap veremiyorsa yetkililer kendilerini sorgulamalı.” diye konuştu.



"Gülistan bir bakanın ya da valinin kızı olsaydı arama çalışmalarında hala bir sonuç çıkmayacak mıydı" sözleriyle tepkisini sürdüren Aygül Doku şöyle devam etti;

“Gülistan öldü mü, öldürül mü, Gülistan kaçırıldı mı, zorla bir yerde mi tutuluyor, bir işkenceye mi maruz bırakılıyor, aç mı tok mu bu sorular bir yıldır nasıl cevapsız kalabiliyor benim aklım almış değil. Yarın 5 Ocak ve kardeşimin bulunamayışının 1 yılı dolmuş olacak. Bugün benim ailem kızının akıbetini öğrenmek için 1 yıldır yollarda helak oluyor bu yapılanlar aileme reva değil. Yetkililer kendi ülkesinde bir aileyi bu kadar nasıl çaresiz bırakabiliyor ve bu hakkı kendilerinde nasıl bulabiliyorlar? Gülistan Doku, bir bakanın ya da valinin kızı olsaydı arama çalışmalarından hala bir sonuç çıkmayacak mıydı?

”Kardeşimin bulunamayışın da yetkililerin sorumluluğu çok. Gülistan Doku'ya ne oldu cevabı eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'de. Madem Gülistan Doku intihar ettiyse peki bedeni nerede? Bu kadar yaşanan olaya ve delilere rağmen baş şüpheli Zaynal Abakarov'un cezaevinde olması lazımdı. Yetkililer Gülistan Doku olayında adaleti tecelli edemiyorlar.

Bugün Gülistan'ın yaşamadığına herkes emin. Bugün Gülistan'ın yaşamadığına bu kadar eminseniz aileye Gülistan'ın bedenini verin. Gülistan'a ve ailesine bir yıldır bu zulmü yapanlara adalet önünde hesap sormanız lazım. Gülistan Doku akıbetini belli olmadan Doku ailesi bu olayın peşini bırakmayacaktır.”

”

