Reklam

Son Dakika

Tam 3 yıl önce! Trump, Kudüs'ü İslam'dan koparmak için fitne başlattı

Siyonist ve evanjelist loblerine desteği ile iktidara gelen ABD Başkanı Donald Trump, iktidarının birinci yılı henüz yeni dolmuşken Kudüs'ü işgalci İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı aldı.

GÜNDEM 06.12.2020, 22:45
3
Tam 3 yıl önce! Trump, Kudüs'ü İslam'dan koparmak için fitne başlattı
Tarihler 2016 yılının Kasım ayını gösterdiğinde ABD'de bir başkanlık yarışı daha bitiyordu. Demokratların adayı Hillary Clinton'a karşı Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, delege oyları ile önce çıkarak ABD'nin ABD'nin 45'ci başkanı oldu. 2017 yılının başlarında Trump, Barack Obama'dan görevi teslim aldı. Trump, işbaşına gelir gelmez zaten var olan ABD- İsrail kardeşliğini daha da pekiştirmeye başladı. Zira Trump'ın iktidara siyonist ve yine siyonistlere hizmet eden evanjelist lobilerin yardımı ile geldiğini bilmeyen yoktu.
Trump'ın Beyaz Saray'ın başına geçmesinin ardından, Beyaz Saray'a siyonist heyetler daha fazla gidip gelmeye başladı. Nitekim ABD'li heyetlerde Tel Aviv'den çıkamaz oldu. Trump'ın ilk günlerden ABD'nin işgalci İsrail'in daha fazla yanında duracağı belli idi. Trump, ABD-İsrail işgal işbirliğini derinleştirmesi için yahudi damadı Jared Kushner'i kendine baş danışman olarak atadı. Trump, iktidara gelmesinin ardından verdiği demeçlerde sık sık siyonist İsrail'in yanında olduğunu, gerek Hamas ve Hizbullah gerekse de İran'a karşı sonuna kadar işgalci İsrail'i savunacağını açık açık söylüyordu. Trump, Siyonizm'e açık açık desteğini göstermek için sık sık İsrail'i ziyaret etmeye başladı.
                                  Trump, İsrail işgali altındaki Burak Duvarı'nın önünde.
2017 yılının sonlarına doğru siyonist İsrail'in başbakanı Benyamin Netanyahu, aniden kendini yargı kıskacında gördü. İsrail Başsavcılığı, topladığı delillere dayanarak Netanyahu'ya karşı ''rüşvet alma'' ''görevi suiistimal etme'' ve ''görevi kötüye kullanma'' gibi suçlardan dava açtı. Eldeki deliller açık bir şekilde Netanyahu'nun suçlu olduğunu gösteriyordu. Netantanayhu başbakan olduğu için dokunulmazlığı vardı ancak koltuğu sallanıyordu, çünkü Netanyahu büyük bir prestij kaybı yaşıyor ve her an hükümeti dağıla bilirdi. Durum böyle olunca Netanyahu'yu demir parmaklıkların ardı bekliyordu. Netanyahu, tam köşeye sıkışmışken yardımına Trump koştu. Trump, şeytani bir plan hazırlamıştı, böylece hem Netanyahu üzerindeki şüpheler kalkacak hem de siyonist liderin yitirilen kaybı geri gelecekti.
                                  Trump ve Netanyahu Beyaz Saray'da bir toplantı sırasında...
Trump'ın planı basitti, 1980 yılından bu yana hiç bir ABD Başkanı'nın yapmadığını yapacaktı. İslam'ın 3 mukaddes şehrinden biri olan, içinde Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın yerleştiği Kudüs kentini İsrail'in başkenti olarak tanıyacaktı. Trump ve ekibi hiç tereddüt etmeden bu hukuk dışı plana onay verdi. Tarihler 6 Kasım 2017'yi gösterdiğinde Trump'ın aldığı kararla ABD resmen Kudüs kentini resmen işgalci İsrail'in başkenti olarak tanıdı. Plan amacına ulaşmıştı, Netanyahu hakkında açılan dosyalar bir anda unutulmuş, işgalci İsrail'de sevinç gösterileri başlamıştı. Netanyahu, kaybettiği imajını da geri kazanmıştı. İslam dünyasında ise öfke hakimdi. İslam coğrafyasının dört bir yanında milyonlarca Müslüman sokaklara döküldü, Kudüs'ü asla siyonist toprağı olarak tanımayacaklarını haykırdı. Yüzlerce şehirde ''Kudüs Müslüman toprağıdır ve öyle kalacak'' sesleri yükseldi.
                                  Endonezya'da ''Kudüs'' protestolarında çekilmiş bir kare.                        
Tabii ki, Trump'ın siyonizme hizmetleri sadece Kudüs kararı ile sınırlı kalmadı. Kudüs kararının ardından, Trump peş peşe yeni hukuksuzluklara imza attı. Trump, 1967 yılında İsrail tarafından işgal, 1981 yılında ilhak edilen Suriye'nin Golan tepelerini resmen İsrail toprağı olarak tanıdı. Ardından Trump, Filistin'in varlığını tamamen ortadan kaldıran ve tüm Filistin topraklarının büyük bir bölümünü kapsayan sözde ''Yüzyılın Barış Anlaşması'' adı altında yeni bir işgal planı hazırlattı.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 07 Aralık 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 23
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 11 23
4. Beşiktaş 10 19
5. Karagümrük 11 17
6. Göztepe 10 15
7. Konyaspor 10 15
8. Gaziantep FK 10 15
9. Başakşehir 11 15
10. Kasımpaşa 11 15
11. Malatyaspor 10 13
12. Antalyaspor 11 13
13. Rizespor 10 12
14. Trabzonspor 10 12
15. Hatayspor 8 12
16. Sivasspor 9 9
17. Erzurumspor 10 9
18. Kayserispor 10 9
19. Gençlerbirliği 10 8
20. Denizlispor 10 6
21. Ankaragücü 9 2
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 12 24
2. Altınordu 12 23
3. Adana Demirspor 11 21
4. Tuzlaspor 11 21
5. Samsunspor 11 20
6. Giresunspor 12 20
7. İstanbulspor 11 18
8. Altay 11 17
9. Bursaspor 12 14
10. Balıkesirspor 11 14
11. Menemen Belediyespor 11 13
12. Ümraniye 12 13
13. Akhisar Bld.Spor 12 13
14. Adanaspor 9 12
15. Bandırmaspor 12 12
16. Boluspor 11 10
17. Ankaraspor 11 8
18. Eskişehirspor 12 1
Takımlar O P
1. Tottenham 11 24
2. Chelsea 11 22
3. Leicester City 11 21
4. Liverpool 10 21
5. M. United 10 19
6. Man City 10 18
7. West Ham 11 17
8. Southampton 10 17
9. Everton 11 17
10. Wolverhampton 10 17
11. Crystal Palace 11 16
12. Aston Villa 9 15
13. Newcastle 10 14
14. Leeds United 11 14
15. Arsenal 11 13
16. Brighton 10 10
17. Fulham 11 7
18. Burnley 10 6
19. West Bromwich 11 6
20. Sheffield United 11 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 10 26
2. Real Sociedad 11 24
3. Villarreal 12 21
4. Real Madrid 11 20
5. Cádiz 12 18
6. Sevilla 10 16
7. Granada 11 15
8. Real Betis 12 15
9. Barcelona 10 14
10. Elche 10 14
11. Athletic Bilbao 11 13
12. Eibar 11 13
13. Deportivo Alaves 11 13
14. Getafe 11 13
15. Celta de Vigo 12 13
16. Valencia 11 12
17. Levante 11 11
18. Osasuna 11 11
19. Real Valladolid 12 10
20. Huesca 12 8