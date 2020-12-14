Talisca'dan, Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran paylaşım!
Anderson Talisca, sosyal medya hesabı üzerinden Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.
GÜNDEM 14.12.2020, 10:44
Anderson Talisca'dan Beşiktaş paylaşımı: "Yakında birlikteyiz" Çin kulübü Guangzhou Evergrande takımında oynayan Talisca sosyal medya hesabına, Beşiktaş'ta oynadığı oynadığı dönemden ve içinde Aboubakar'ın yer aldığı bir fotoğraf paylaştı.
Talisca fotoğrafın altına 'yakında birlikteyiz' notonu koyarak bir kartal emojisi yayınladı.
Talisca fotoğrafın altına 'yakında birlikteyiz' notonu koyarak bir kartal emojisi yayınladı.
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