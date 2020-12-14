Talisca'dan, Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran paylaşım!

Anderson Talisca'dan Beşiktaş paylaşımı: "Yakında birlikteyiz" Çin kulübü Guangzhou Evergrande takımında oynayan Talisca sosyal medya hesabına, Beşiktaş'ta oynadığı oynadığı dönemden ve içinde Aboubakar'ın yer aldığı bir fotoğraf paylaştı.



Talisca fotoğrafın altına 'yakında birlikteyiz' notonu koyarak bir kartal emojisi yayınladı.



