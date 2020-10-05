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Talış köyünde Azerbaycan bayrakları dalgalanıyor

Azerbaycan ordusunun başlattığı operasyonda 3 Ekim'de Ermenistan işgalinden kurtarılan Talış köyünde Azerbaycan bayrakları asıldı.

GÜNDEM 05.10.2020, 12:18
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Talış köyünde Azerbaycan bayrakları dalgalanıyor
Azerbaycan ordusunun başlattığı operasyonda 3 Ekim'de Ermenistan işgalinden kurtarılan Talış köyünde Azerbaycan bayrakları asıldı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, köyün sokaklarında Azerbaycan askerlerinin dolaştığı, pek çok binaya bayrakların asıldığı görülüyor.
Terter ilinin Talış köyü 1994'te Ermenistan ordusunca işgal edilmişti.
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