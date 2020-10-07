Taliban'ın kurucusu Molla Ömer ABD işgali başladığında ne söylemişti?

Taliban'ın kurucu lideri Molla Muhammed Ömer'in, ABD'nin 2001 yılındaki askeri işgali başladığı zaman kullandığı dikkat çekici ifadeler bugün de gündeme geldi.

Molla Ömer, dönemin ABD Başkanı George Bush'un meydan okumasına karşı kullandığı ifadelerde, Taliban'ın uzun soluklu bir direniş süreci hazırladığı mesajını vermişti.

11 Eylül saldırıları ardından Amerika'nın Sesi'ne verdiği röportajda Molla Ömer şu şekilde konuşmuştu:



"Ben iki vaadi nazar-ı itibara alıyorum. Biri Allah'ın, diğeri ise Bush'un. Allah'ın vaadi, onun arzının geniş olduğudur. Allah yolunda bir sefere çıkarsanız, yeryüzünde herhangi bir yerde ikamet edebilirsiniz ve korunursunuz. Bush'un vaadi ise, yeryüzünde saklanabileceğiniz, onun sizi bulamayacağı herhangi bir yer olmadığıdır. Bu iki vaatten hangisinin gerçekleşeceğini göreceğiz.

(...)

Yüce Allah müminlere ve Müslümanlara yardım eder. Allah, kafirlerden asla razı olmayacağını söylüyor. Dünyevi anlamda Amerika çok güçlü. Fakat bundan iki hatta üç kat daha güçlü olsa bile, bizi yenebilecek kadar güçlü olamaz. Allah bizimle olursa kimsenin bize zarar veremeyeceğinden eminiz.

(...)

Lütfen bunu not edin. Yüce Allah'a dayanmaktan daha fazla yapabileceğimiz bir şey yok. Eğer bir insan gerçekten Allah'a dayanırsa, Allah'ın ona yardım edeceği, ona rahmet edeceği ve onun başarıya ulaşacağı kesindir."



2001 yılının Kasım ayında, ABD işgali başladıktan sonra ise Molla Ömer, BBC'ye verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Afganistan'daki mevcut durum daha büyük bir gayeye ilişkin, bu da Amerika'nın yok edilmesi.

(...)

Plan devam ediyor ve inşallah uygulanacak. Ancak bu, insanların irade ve idrakinin çok ötesinde olan büyük bir vazife. Eğer Allah'ın yardımı bizimle olursa, çok kısa bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşecek. Bu öngörüyü aklınızda tutun."

Molla Ömer, bu röportajda, ellerindeki bölgeleri kaybettiklerine dair bir soruya da, "Bunun tam tersi bir sürece şahit olacaksınız." şeklinde cevap vermişti.

Taliban'ın 19 yıllık savaşın ardından ABD'yi Afganistan'dan çekilmeye zorlaması, Molla Ömer'in öngörülerinin gerçekleştiği şeklinde yorumlanıyor.

