Taliban'dan flaş 'El Kaide' açıklaması

Taliban Siyasi Ofis Sözcüsü Dr. Muhammed Naim Vardak, Afganistan'daki El Kaide varlığına dair kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Kabil hükümetine yakın TOLO News'in sorularını yanıtlayan Dr. Vardak, barış sürecine dair soruların yanı sıra, El Kaide'ye ilişkin dikkat çekici ifadeler kullandı.



Taliban'ın hiçbir grubun Afganistan topraklarını diğer ülkelere karşı kullanmasına izin vermeyeceğini dile getiren Vardak şu ifadeleri kullandı:

"Halihazırda Afganistan'da herhangi bir El Kaide varlığı yok. Şayet İslam Emirliği ile ABD arasındaki anlaşmayı kabul etmiyor olsaydılar bunu açıkça belirtmeleri gerekirdi."

ABD ve Birleşmiş Milletler tarafından, Afganistan'da El Kaide'nin varlık gösterdiğine dair yapılan açıklamalar ve raporlar, Taliban tarafından reddediliyor.

Taliban El Kaide'nin uzun süredir Afganistan'da varlık göstermediğini ifade ediyor.

El Kaide Taliban'ı tebrik etmiştiABD ile Taliban arasında 29 Şubat 2020 tarihinde imzalanan anlaşmada, ülkedeki El Kaide varlığına dair şu hükümler yer alıyordu:

"Bu anlaşmanın ilanıyla birlikte, Birleşik Devletler tarafından bir devlet statüsünde tanınmayan ve Taliban olarak bilinen Afganistan İslam Emirliği, El Kaide de dahil olmak üzere, herhangi bir grubun yahut şahsın, Afganistan toprağını Birleşik Devletler ve müttefiklerinin güvenliğini tehdit etmek amacıyla kullanmasına engel olmak için müteakip tedbirleri alacaktır:

1. Birleşik Devletler tarafından bir devlet statüsünde tanınmayan ve Taliban olarak bilinen Afganistan İslam Emirliği hiçbir mensubunun, El Kaide de dahil olmak üzere diğer şahıs ve grupların, Afganistan topraklarını Birleşik Devletler ve müttefiklerinin güvenliğini tehdit etmek için kullanmasına müsaade etmeyecektir."



El Kaide tarafından 12 Mart'ta yayınlanan açıklamada, anlaşmadan "Büyük bir tarihi zafer" olarak bahsedilmişti. El Kaide'nin merkez yapılanması, açıklamada, anlaşmadan memnuniyet duyduklarını belirterek, Taliban'ı tebrik etmişti.

Açıklamada, İslam dünyasından alimlere, varlıklı kişilere ve fikir adamlarına "Allah'ın şeriatıyla hükmedecek İslami bir devletin nüvesini oluşturması için" Taliban'a destek olunması çağrısında bulunulmuştu. Aynı zamanda dünyadaki tüm Müslümanlara da Taliban'ın mensuplarının ve Afgan halkının mücadelesinin bir örnek olduğu vurgusu yapılmıştı.

Afgan halkının da tebrik edildiği açıklamada, Afgan halkına Taliban'ın 'İslam Emirliği' etrafında toplanma, ayrılıkları bir kenara bırakma ve İslam dini üzere birleşme ve İslami Afgan topraklarını kalkındırmak için çalışma çağrısında bulunulmuştu. Ayrıca, ABD'nin anlaşmayı bozma ihtimaline karşı tetikte olunması gerektiği ifade edilmişti.

