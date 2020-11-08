Taksim’deki kalabalık korkuttu

Türkiye, koronavirüsle mücadelesini sürdürürken, durumun ehemmiyetinin farkında olmayan bazı vatandaşlar tehlike saçmaya devam ediyor.

Koronavirüs öncesi günlerini aratmayan görüntüler bugün İstanbul’da çekildi.



Havanın yağışsız olmasını ve Hafta sonunda etkisiyle dışarı çıkmayı fırsat bilenler, Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi’ni tıklım tıklım doldurdu.



Vatandaşlarının bir çocğunun kalabalıkta maske takmadığı gözlerden kaçmadı. Sık sık yapılan uyarılarına rağmen cadde boyunca neredeyse birbirleri arasında mesafe bırakmayan İstanbullular, bu kadarına da ‘pes’ dedirtti.

