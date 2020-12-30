Takla atan aracın sürücüsü öldü
İstanbul'da akşam saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.
GÜNDEM 30.12.2020, 03:52
İstanbul Ümraniye’de akşam saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Ümraniye NATO Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İşinden evine doğru gitmek üzere otomobiliyle yola çıkan Gündüz Azizoğlu, caddede seyir halinde ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkmasıyla kaldırıma çarpıp takla atan otomobil, aydınlatma direğine çarparak durabildi.
Sürücü Azizoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan arkadaşı Uğur Çavuş ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, yapılan olay yeri incelemelerinin ardından Gündüz Azizoğlu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Ümraniye NATO Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İşinden evine doğru gitmek üzere otomobiliyle yola çıkan Gündüz Azizoğlu, caddede seyir halinde ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkmasıyla kaldırıma çarpıp takla atan otomobil, aydınlatma direğine çarparak durabildi.
Sürücü Azizoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan arkadaşı Uğur Çavuş ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, yapılan olay yeri incelemelerinin ardından Gündüz Azizoğlu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 30 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Beşiktaş
|14
|28
|3. Alanyaspor
|15
|27
|4. Gaziantep FK
|14
|27
|5. Fenerbahçe
|14
|26
|6. Hatayspor
|14
|24
|7. Karagümrük
|14
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
|14
|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|14
|17
|15. Antalyaspor
|15
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Gençlerbirliği
|14
|15
|18. Ankaragücü
|14
|12
|19. Denizlispor
|14
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|16
|32
|2. Tuzlaspor
|15
|30
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Altay
|15
|29
|5. Adana Demirspor
|15
|28
|6. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|7. Altınordu
|16
|27
|8. İstanbulspor
|14
|25
|9. Bursaspor
|16
|24
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|15
|15
|14. Boluspor
|15
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|32
|2. Leicester City
|16
|29
|3. Everton
|15
|29
|4. M. United
|14
|27
|5. Aston Villa
|14
|26
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|15
|25
|10. West Ham
|15
|22
|11. Wolverhampton
|15
|21
|12. Leeds United
|15
|20
|13. Crystal Palace
|16
|19
|14. Newcastle
|14
|18
|15. Arsenal
|15
|17
|16. Brighton
|15
|13
|17. Burnley
|14
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|15
|8
|20. Sheffield United
|15
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Sevilla
|14
|26
|5. Villarreal
|16
|26
|6. Barcelona
|14
|24
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü