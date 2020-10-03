Tahran'da Kovid-19 kısıtlamaları geri getirildi
İran'ın başkenti Tahran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları ve vaka sayısında yaşanan artış üzerine daha önce kaldırılan kısıtlamalar yeniden hayata geçirildi.
GÜNDEM 03.10.2020, 17:13
İran Valiliği'nden yapılan açıklamada, bugünden itibaren bir hafta süreyle koronavirüs kısıtlamalarının yeniden uygulanmaya başlandığı bildirildi.
Buna göre başkentteki üniversiteler, okullar, dini medreseler, camiler, sinema ve tiyatro salonları, müzeler, toplantı salonları, kuaförler, güzellik salonları, spor salonları, kafeler, hayvanat bahçeleri, eğlence merkezleri ve yüzme havuzları bir hafta süreyle kapalı olacak.
Kısıtlamalar çerçevesinde cuma namazı da kalınmayacak ve her türlü sosyal etkinlik yasak olacak.
Buna göre başkentteki üniversiteler, okullar, dini medreseler, camiler, sinema ve tiyatro salonları, müzeler, toplantı salonları, kuaförler, güzellik salonları, spor salonları, kafeler, hayvanat bahçeleri, eğlence merkezleri ve yüzme havuzları bir hafta süreyle kapalı olacak.
Kısıtlamalar çerçevesinde cuma namazı da kalınmayacak ve her türlü sosyal etkinlik yasak olacak.
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