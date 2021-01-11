Tahmin edilmesi zor isim! Türkeş'e Nazım Hikmet şiirini kim okuttu?

Tarih, Ekim 1994… MHP’nin 4. Olağan Kurultayı… Kurultayın kapanış konuşmasında MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, Nazım Hikmet’in şu şiirini okudu; “Dört nala gelip uzak Asya’dan/Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan/Bu memleket bizim. Bilekler kan içinde/Dişler kenetli/Ayaklar çıplak/Ve bir ipekli halıya benzeyen bu toprak/Bu cehennem, bu cennet bizim.” dizelerini okudu. Türkeş’in bu beklenmeyen çıkışı çok konuşuldu, halen de konuşuluyor. Peki, Türkeş’e Nazım Hikmet şiirini okumaya kim ikna etti? İşte bu sorunun cevabını kaleme aldı, Milli Gazete yazarı Adnan Öksüz. Ve, Türkeş’i bu konuda ikna eden ismi açıkladı. Bugünkü Milli Gazete’de Adnan Öksüz’ün, “Şalom’dan ilginç yorum” başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

TÜRKEŞ’E NAZIM HİKMET ŞİİRİNİ KİM OKUTTU?MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, 1991 (20 Ekim) seçimlerinde Refah Partisi listelerinden milletvekili seçildi. Hani, Refah Partisi, Milliyetçi Çalışma Partisi ve Islahatçı Demokrasi Partisi’nin seçim ittifakı yaptığı o seçimler... Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın liderliğinde Refah Partisi’nin büyük başarı gösterdiği seçimlerde, IDP Genel Başkanı Aykut Edibali de o seçimlerde parlamentoya girmeye hak kazandı, milletvekili seçildi.

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Anlatmak istediğim başka bir şey...

MHP’nin 1994 Ekim kurultayı... MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, o kurultay konuşmasını, yardımcısı Rıza Müftüoğlu’na danışarak hazırladı.

Konuşma metninde, Nâzım Hikmet’in şiiri yoktu...

Ama Türkeş, kurultayda beklenmedik şekilde Nazım Hikmet’in şiirini okudu. Hemen her yerde haber oldu…

Rıza Müftüoğlu, bunun sebebini sorar, Genel Başkanına. Türkeş’in cevabı şöyle olur: “Bölücü gruplar Türkiye’nin birliği ve dirliğini tehdit ediyor. Ben Nâzım’dan İstiklal Savaşı ile ilgili bu şiiri okuyarak Milli Sol’a mesaj veriyorum, onlarla yakınlaşmaya çalışıyorum. Bu şiir Milli Sol’a uzattığımız bir zeytin dalıdır. Milli olan bütün değerleri benimsiyoruz. Nâzım’dan şiir okumamın temel sebebi budur.”

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Bilmiyordum, Türkeş’e Nazım Hikmet şiirini okutan meğerse kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı imiş... Bu vesile ile Hakan Bayrakçı’nın, Alparslan Türkeş zamanında MHP’den aday olduğunu da öğrenmiş olduk...

