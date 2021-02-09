Tahkim Kurulu'ndan Oğulcan Çağlayan açıklaması
TFF Tahkim Kurulu'nda Çaykur Rizespor'dan ihtilaflı bir şekilde ayrılan Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan'ın duruşması görüldü.
GÜNDEM 09.02.2021, 02:41
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, duruşma bugün video konferans yoluyla gerçekleştirildi. Duruşmaya Galatasaray ve Çaykur Rizespor kulüplerinin yanı sıra, sarı-kırmızılı futbolcu Oğulcan Çağlayan'ın vekilleri katıldı.
Açıklamada, "Yapılan müzakere neticesinde, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbolcu Tescil İşleri Müdürlüğüne yazı yazılarak, davalı futbolcunun huzurdaki davada ihtilafa konu lisans süreci ile ilgili yazışmaların örneğinin istenmesine ve dosyanın incelemeye alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
UÇK, Çaykur Rizespor ile sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle sarı-kırmızılı futbolcu Oğulcan Çağlayan'a 6 maç men ve 1 milyon 200 bin avro para cezası vermişti.
Açıklamada, "Yapılan müzakere neticesinde, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbolcu Tescil İşleri Müdürlüğüne yazı yazılarak, davalı futbolcunun huzurdaki davada ihtilafa konu lisans süreci ile ilgili yazışmaların örneğinin istenmesine ve dosyanın incelemeye alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
UÇK, Çaykur Rizespor ile sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle sarı-kırmızılı futbolcu Oğulcan Çağlayan'a 6 maç men ve 1 milyon 200 bin avro para cezası vermişti.
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