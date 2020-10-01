Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi anlatıyor: Bir tek çare var!

Sultânü’l-vâizîn merhum Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi, gerçekleştirmiş olduğu bir sohbetinde Müslümanlara seslenerek dikkat çeken ifadeler kullanıyor.

Müslümanların karşı karşıya kaldıkları sorunların çözümünde tek bir çare olduğunu kaydeden Büyükkörükçü, şu ifadeleri kullanıyor:

"Kur'an şifasını gönüllere götüreceğiz. Başka çare yok muhterem Müslümanlar. Bir tek çare var; İslam'a dönüş, Kur'an'a dönüş, Hz. Muhammed (s.a.v.)'e dönüş."



Sultânü’l-vâizîn merhum Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi'nin sohbetlerinden bir bölüm:"Kur'an şifasını gönüllere götüreceğiz. Başka çare yok muhterem Müslümanlar. Bir tek çare var; İslam'a dönüş, Kur'an'a dönüş, Hz. Muhammed (s.a.v.)'e dönüş." pic.twitter.com/9MX1SSQQvY

— Millî Gazete (@milligazetecom) October 1, 2020



Sultânü’l-vâizîn merhum Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi'nin sohbetlerinden bir bölüm:"Kur'an şifasını gönüllere götüreceğiz. Başka çare yok muhterem Müslümanlar. Bir tek çare var; İslam'a dönüş, Kur'an'a dönüş, Hz. Muhammed (s.a.v.)'e dönüş." pic.twitter.com/9MX1SSQQvY — Millî Gazete (@milligazetecom) October 1, 2020

