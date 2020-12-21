Taha En Nehri El Hakkâri Dergahı inşa edilmeyi bekliyor
ha En Nehri El Hakkâri Hazretleri'nin dergahı yeniden inşa edilmeyi bekliyor.
GÜNDEM 21.12.2020, 01:53
Sosyolog İsmail Mansur Özdemir, Taha En Nehri El Hakkâri Dergahı hakkında önemli bir paylaşım yaptı.
Ehli Sünnet Vel Cemaatın önemli ilim merkezlerinden olan Şeyh Taha En Nehri El Hakkâri Dergahı hakkında önemli bir paylaşım yapan İsmail Mansur Özdemir, bu tarihi dergah hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Bu dergâhın tarihi misyonuna karşı yapılmış ve arka planı olan bir tacizdir. Ekteki twitlerde bu dergâhın hassas misyonu uzun uzun anlatılmıştır. Rusların ve Farisi baskının karşısındaki hassas rolü bu zulüm ile mi örselenmek isteniyor, araştırılmalıdır..."
Ayrıca araştırmacı yazar Müfid Yüksel ise Seyyid En- Nehri El-Hakkari Dergahı'nın 1926 yılında devletin hakim tepelere yerleştirdiği topçu bataryalarından yapılan atışlarla yıkıldığını aktardı.
Ehli Sünnet Vel Cemaatın önemli ilim merkezlerinden olan Şeyh Taha En Nehri El Hakkâri Dergahı hakkında önemli bir paylaşım yapan İsmail Mansur Özdemir, bu tarihi dergah hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Bu dergâhın tarihi misyonuna karşı yapılmış ve arka planı olan bir tacizdir. Ekteki twitlerde bu dergâhın hassas misyonu uzun uzun anlatılmıştır. Rusların ve Farisi baskının karşısındaki hassas rolü bu zulüm ile mi örselenmek isteniyor, araştırılmalıdır..."
Ayrıca araştırmacı yazar Müfid Yüksel ise Seyyid En- Nehri El-Hakkari Dergahı'nın 1926 yılında devletin hakim tepelere yerleştirdiği topçu bataryalarından yapılan atışlarla yıkıldığını aktardı.
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