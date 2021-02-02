Tabzonspor'da sakatlık şoku! "Abdülkadir Parmak..."
Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Beşiktaş mücadelesinde bir sakatlık yaşayan Abdülkadir Parmak, sahalardan en az 10 gün uzak kalacak.
GÜNDEM 02.02.2021, 15:35
Süper Lig’de son haftaların flaş takımı konumunda bulunan ve hafta sonu oynanan mücadelede Beşiktaş karşısında kritik bir deplasman galibiyeti alan Trabzonspor’da moralleri bozan bir gelişme yaşandı.
Asist Analiz'de yer alan habere göre Beşiktaş karşılaşmasının henüz ilk dakikasında yaşadığı sakatlıktan dolayı sahayı terk etmek zorunda kalan ve ardından MR’ı çekilen Abdülkadir Parmak’ın sahalardan en az 10 gün süre ile uzak kalacağı öğrenildi.
Öte yandan, aynı mücadelede girdiği bir hava topu mücadelesi sonrası kaşında açılma meydana gelen Vitor Hugo’nun ise kaşına 6 dikiş atıldığı öğrenildi. Başarılı savunmacı ayrıca, yaşadığı bu sakatlığa ramen mücadeleyi tamamlamış ve bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golü atarak taraftarlarını sevince boğmuştu.
Asist Analiz'de yer alan habere göre Beşiktaş karşılaşmasının henüz ilk dakikasında yaşadığı sakatlıktan dolayı sahayı terk etmek zorunda kalan ve ardından MR’ı çekilen Abdülkadir Parmak’ın sahalardan en az 10 gün süre ile uzak kalacağı öğrenildi.
Öte yandan, aynı mücadelede girdiği bir hava topu mücadelesi sonrası kaşında açılma meydana gelen Vitor Hugo’nun ise kaşına 6 dikiş atıldığı öğrenildi. Başarılı savunmacı ayrıca, yaşadığı bu sakatlığa ramen mücadeleyi tamamlamış ve bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golü atarak taraftarlarını sevince boğmuştu.
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