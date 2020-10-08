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Suyun fiyatını 10 TL’ye sabitleyen plan mecliste

Sosyal yardım alan ailelere ücretsiz internet verileceğini duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu kez de su fiyatını aylık 10 tona kadar 10 TL’de sabitleyeceklerini duyurdu

GÜNDEM 08.10.2020, 06:55
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Suyun fiyatını 10 TL’ye sabitleyen plan mecliste
Geçtiğimiz günlerde sosyal yardım alan ailelere ücretsiz internet verileceğini duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu kez su fiyatını aylık 10 tona kadar 10 TL’de sabitleme planının Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunulduğunu duyurdu.
“Hiçbir vatandaşımız başını yere eğsin istemiyoruz” diyen Yavaş, “Sosyal yardım alan ailelerimize ücretsiz internet çalışmalarımız devam ederken, su fiyatını aylık 10 tona kadar 10 TL’ de sabitleme planımızı da meclisimize sevk ettik. Daima yanınızda olacağız” açıklamasında bulundu.
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