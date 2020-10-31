Suya düşen telefon nasıl kurutulur? Islanan telefona ne yapmak lazım?

Teknoloji devi markalar son zamanlarda su geçirmez telefon üretseler de çok kişinin ekonomik nedenlerden dolayı bu telefonlar alması şimdilik zor gözüküyor.

Bu tür kullanıma sahip olmayanlar için durum hayli düşündürücüdür.

Akılı telefonlarımız kullanırken bir çok kişinin yaşadığı sorunlara arasında üzerine su dökülmesi ya da suyun içine düşürülmesi yer alır.

Günümüz telefonlarının büyük bir çoğunluğu su geçirmekte. Peki su temas eden cihazlar için ilk ne yapılmalı. Kurutma ve kurutma sonrasına nelere dikkat edilmeli.

Cep telefonunuzun suya temas etmesi halinde ilk yapmanız telefonunuzu hemen kapatmak olacaktırç

Çünkü telefonunuz açık olması halinde sızan su çalışan parçaların içine hızla yayılacaktır. Bu da kısa devre yapmasına, yanmasına neden olabilir.

Suyla temas eden telefonunuzu kapattıktan hemen sonra temiz ve de tozlu olmayan bir havlı yardımıyla kurulayın. Bilhassa telefonunuzun dış yüzeyini hassas bir şekilde kurulamanız önemli.

Hazlu ile kuruladıktan sonra suyun daha çok temas etmesine engel olmak cep telefonunuzun ayrılan parçalarını sökün ayrıntılı şekilde kulak çöpü ya da pamuk kullanın.

Slika Jel yeni kıyafetlerin ceplerinde, ya da aldığınız bir çantanın içerisinde bulunan kağıt paket içerisindeki nem, pas ve küflenmelerden koruyan tozdur.

Telefonunuzu mümkün olduğunca bol slika jel ile dolu bir kaba koymanız telefonunuzun içerisinde bulunan sıvı ve nemi hızlı bir şekilde emecektir.

Slika Jel’i sahip olmayanlar için ikinci alternatif ise pirinç. Pirinç taneleri de itelefonunuzun içerisindeki nemi ve suyu hızlıca emecektir.

Hava almasını önlemek için vakumlu poşet içine pirinç koyup sıkıca kapatın.

Bütün bu işlemleri yaptıktan sonra cihazınızı 24-48 saat bu şekilde hiç dokunmadan bekletin.

Yeterli süre beklettikten sonra telefonunuzu vakumlu poşetten çıkarın. Kuruyup kurumadığına mutlaka dikkat edin. Cep telefonunuzu sakın açmayın. Şarja takın ve şarjın tamamen dolduğundan emin olun.

Şarj işleminin ardından telefonunuzu açmayı deneyin..

Tüm bu işlemler telefonunuzu kurtarma adına hayati önem taşımaktadır. Bütün bu işlemlerden sonra telefonunuz çalışmazsa bir cep telefonu tamircisine götürün.

