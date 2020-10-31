Son Dakika
Suya düşen telefon nasıl kurutulur? Islanan telefona ne yapmak lazım?
Binlerce lira vererek aldığımız cep telefonlarımızın suya düşmesi hepimizin canını sıkacak bir durumdur. Peki suya düşen telefon nasıl kurtarılır? Telefon suya düşünce ilk ne yapmalıdır?
GÜNDEM 31.10.2020, 16:50
Teknoloji devi markalar son zamanlarda su geçirmez telefon üretseler de çok kişinin ekonomik nedenlerden dolayı bu telefonlar alması şimdilik zor gözüküyor.
Bu tür kullanıma sahip olmayanlar için durum hayli düşündürücüdür.
Akılı telefonlarımız kullanırken bir çok kişinin yaşadığı sorunlara arasında üzerine su dökülmesi ya da suyun içine düşürülmesi yer alır.
Günümüz telefonlarının büyük bir çoğunluğu su geçirmekte. Peki su temas eden cihazlar için ilk ne yapılmalı. Kurutma ve kurutma sonrasına nelere dikkat edilmeli.
Cep telefonunuzun suya temas etmesi halinde ilk yapmanız telefonunuzu hemen kapatmak olacaktırç
Çünkü telefonunuz açık olması halinde sızan su çalışan parçaların içine hızla yayılacaktır. Bu da kısa devre yapmasına, yanmasına neden olabilir.
Suyla temas eden telefonunuzu kapattıktan hemen sonra temiz ve de tozlu olmayan bir havlı yardımıyla kurulayın. Bilhassa telefonunuzun dış yüzeyini hassas bir şekilde kurulamanız önemli.
Hazlu ile kuruladıktan sonra suyun daha çok temas etmesine engel olmak cep telefonunuzun ayrılan parçalarını sökün ayrıntılı şekilde kulak çöpü ya da pamuk kullanın.
Slika Jel yeni kıyafetlerin ceplerinde, ya da aldığınız bir çantanın içerisinde bulunan kağıt paket içerisindeki nem, pas ve küflenmelerden koruyan tozdur.
Telefonunuzu mümkün olduğunca bol slika jel ile dolu bir kaba koymanız telefonunuzun içerisinde bulunan sıvı ve nemi hızlı bir şekilde emecektir.
Slika Jel’i sahip olmayanlar için ikinci alternatif ise pirinç. Pirinç taneleri de itelefonunuzun içerisindeki nemi ve suyu hızlıca emecektir.
Hava almasını önlemek için vakumlu poşet içine pirinç koyup sıkıca kapatın.
Bütün bu işlemleri yaptıktan sonra cihazınızı 24-48 saat bu şekilde hiç dokunmadan bekletin.
Yeterli süre beklettikten sonra telefonunuzu vakumlu poşetten çıkarın. Kuruyup kurumadığına mutlaka dikkat edin. Cep telefonunuzu sakın açmayın. Şarja takın ve şarjın tamamen dolduğundan emin olun.
Şarj işleminin ardından telefonunuzu açmayı deneyin..
Tüm bu işlemler telefonunuzu kurtarma adına hayati önem taşımaktadır. Bütün bu işlemlerden sonra telefonunuz çalışmazsa bir cep telefonu tamircisine götürün.
Bu tür kullanıma sahip olmayanlar için durum hayli düşündürücüdür.
Akılı telefonlarımız kullanırken bir çok kişinin yaşadığı sorunlara arasında üzerine su dökülmesi ya da suyun içine düşürülmesi yer alır.
Günümüz telefonlarının büyük bir çoğunluğu su geçirmekte. Peki su temas eden cihazlar için ilk ne yapılmalı. Kurutma ve kurutma sonrasına nelere dikkat edilmeli.
Cep telefonunuzun suya temas etmesi halinde ilk yapmanız telefonunuzu hemen kapatmak olacaktırç
Çünkü telefonunuz açık olması halinde sızan su çalışan parçaların içine hızla yayılacaktır. Bu da kısa devre yapmasına, yanmasına neden olabilir.
Suyla temas eden telefonunuzu kapattıktan hemen sonra temiz ve de tozlu olmayan bir havlı yardımıyla kurulayın. Bilhassa telefonunuzun dış yüzeyini hassas bir şekilde kurulamanız önemli.
Hazlu ile kuruladıktan sonra suyun daha çok temas etmesine engel olmak cep telefonunuzun ayrılan parçalarını sökün ayrıntılı şekilde kulak çöpü ya da pamuk kullanın.
Slika Jel yeni kıyafetlerin ceplerinde, ya da aldığınız bir çantanın içerisinde bulunan kağıt paket içerisindeki nem, pas ve küflenmelerden koruyan tozdur.
Telefonunuzu mümkün olduğunca bol slika jel ile dolu bir kaba koymanız telefonunuzun içerisinde bulunan sıvı ve nemi hızlı bir şekilde emecektir.
Slika Jel’i sahip olmayanlar için ikinci alternatif ise pirinç. Pirinç taneleri de itelefonunuzun içerisindeki nemi ve suyu hızlıca emecektir.
Hava almasını önlemek için vakumlu poşet içine pirinç koyup sıkıca kapatın.
Bütün bu işlemleri yaptıktan sonra cihazınızı 24-48 saat bu şekilde hiç dokunmadan bekletin.
Yeterli süre beklettikten sonra telefonunuzu vakumlu poşetten çıkarın. Kuruyup kurumadığına mutlaka dikkat edin. Cep telefonunuzu sakın açmayın. Şarja takın ve şarjın tamamen dolduğundan emin olun.
Şarj işleminin ardından telefonunuzu açmayı deneyin..
Tüm bu işlemler telefonunuzu kurtarma adına hayati önem taşımaktadır. Bütün bu işlemlerden sonra telefonunuz çalışmazsa bir cep telefonu tamircisine götürün.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 31 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Karagümrük
|7
|11
|4. Kasımpaşa
|7
|11
|5. Galatasaray
|6
|10
|6. Çaykur Rizespor
|6
|8
|7. Gaziantep FK
|7
|8
|8. Antalyaspor
|6
|8
|9. Malatyaspor
|6
|8
|10. Göztepe
|6
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Beşiktaş
|5
|7
|13. Sivasspor
|5
|7
|14. Erzurumspor
|6
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|5
|6
|17. Kayserispor
|5
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Giresunspor
|7
|11
|9. Altay
|6
|10
|10. Bursaspor
|8
|10
|11. Balıkesirspor
|8
|10
|12. Akhisar Bld.Spor
|7
|9
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Wolverhampton
|7
|13
|4. Aston Villa
|5
|12
|5. Leicester City
|6
|12
|6. Tottenham
|6
|11
|7. Man City
|6
|11
|8. Leeds United
|6
|10
|9. Southampton
|6
|10
|10. Crystal Palace
|7
|10
|11. Chelsea
|6
|9
|12. Arsenal
|6
|9
|13. West Ham
|6
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Burnley
|5
|1
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Cádiz
|8
|14
|3. Real Madrid
|6
|13
|4. Granada
|6
|13
|5. Villarreal
|7
|12
|6. Atletico Madrid
|5
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|8
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Huesca
|7
|5
|19. Levante
|6
|4
|20. Real Valladolid
|7
|3
Sayfalar Tümü