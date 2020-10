Suudi Prens’ten ‘Türk mallarını boykot edin' çağrısı

Yılda 3.3 milyar dolar ihracat yapılan Suudi Arabistan’ın artık Türk malı almayacağı yönünde bir ambargo sürecine girmesi tartışmalara neden olurken, Riyad’dan “ambargo yok” açıklaması geldi. Suudi Arabistan Hükümeti yaptığı resmi açıklamada Türk mallarına ambargo uygulanmadığını belirtti.

Hükümetten yapılan açıklamada, “iki ülke arasındaki ticarette pandemi etkisi dışında dikkate değer bir gerileme olmadığı” ifade edildi.

Hükümetin açıklamasının aksine Suudi Arabistan’ı yöneten Suud Ailesi’nden ilk kez resmen boykot çağrısı geldi. Suudi Prens Al Saud, Twitter üzerinden Türk ürünlerinin boykot edilmesi için çağrı yaptı.

Dünya gazetesi yazarı Kerim Ülker’e göre Suudi Arabistan’ın kurucusu olan ilk Kral İbn Saud’un torunu olan Suudi Prens Abdulrahman Bin Musa’ad Al Saud, şu anda ülkeyi yöneten Veliaht Prens Salman bin Abdulaziz Al Saud ile yakın akraba. Veliaht Prensin babası olan şu andaki Kral, boykot çağrısı yapan Prens Abdulrahman Bin Musa’ad Al Saud’un amcası.

Suudi Arabistan Ticaret Odası Başkanı Ajlan al-Ajlan, “Türkiye’ye dair, ithalat, yatırım ya da turizm olsun her şeye boykot uygulamak her Suudlu tüccar ya da tüketicinin sorumluluğudur” demişti.

Suudi Arabistan, 1 Ekim itibarıyla Made in Turkey menşeli malları almayacağını açıklamıştı.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yaşanan diplomatik kriz Riyad'ın Türk ürünlerine yönelik uygulamaya başladığı ambargoya dönüşmüştü.

Türkiye'den gönderilen tekstil, kimya ve gıda ürünleri bir aydan fazla bir süredir Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kenarındaki Cidde ve Duba limanlarında bekletiliyordu.

Suudi Arabistan Türk ürünlerine katma değer vergisini yüzde 5’ten 15’e çıkarmış, Türk menşeli ürünler gümrüklerde olumsuz muamele görmeye başlamış, yaş meyve ve sebze gibi ürünler gümrüklerde bekletilerek ciddi sıkıntılara neden olmuştu.