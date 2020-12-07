Suudi Prens Turki el Faysal'dan Siyonist İsrail'e sert sözler
Suudi Prens Turki el Faysal, Siyonist İsraillilerin olduğu bir toplantıda Siyonist rejime tepki gösterdi.
GÜNDEM 07.12.2020, 02:32
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Siyonist İsrail ile Suudi Arabistan arasında normalleşme olacağının iddia edildiği bir dönemde Siyonist İsrail Rejimi Dışişleri Bakanı'nın olduğu bir toplantıda Suudi Prens Turki el Faysal, Siyonist rejimi sert sözlerle eleştirdi.
Oturumda yaptığı konuşma ile dikkat çeken Suudi Prens Turki el Faysal, “İsrail hükümetleri, Orta Doğu'da Batı'nın sömürgeci gücü oldular" dedi.
Oturumda yaptığı konuşma ile dikkat çeken Suudi Prens Turki el Faysal, “İsrail hükümetleri, Orta Doğu'da Batı'nın sömürgeci gücü oldular" dedi.
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