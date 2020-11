Suudi Arabistan'ın Türk mallarına olan boykotu resmiyet kazandı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından üyelerine gönderilen bir yazıya göre Suudi Arabistan Türkiye'den kırmızı/beyaz et ve ürünlerinin yanı sıra yumurta, bal ve süt gibi ürünlerin ithalatını resmi olarak da askıya aldı.

Yaşanan boykot sonrasında Ankara ve Riyad arasında gerilim ortaya çıkarken Körfez ülkesinin iş insanlarından Türk mallarına boykot çağrıları geldi.

Ayrıca söz konusu boykotun ardından Türk ihracatçılar, Suudi Arabistan'a mal göndermekte zorluklar yaşadığını rapor etmeye başladı.

Reuters tarafından görülen e-mailde, “T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Riyad Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir e-postada, Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nden alınan bir Nota’ya atıfla, ülkemizden kırmızı et ve ürünleri, beyaz et ve ürünleri, su ürünleri, yumurta ve bal ve bunların ürünleri ile süt ve anne sütü alternatifi olan aromaların ithalatının 15 Kasım tarihinden itibaren askıya alındığı ifade edilmektedir” denildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ise geçtiğimiz hafta Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada "Türk ürünlerinin gayri resmî boykot edildiğine ilişkin hiçbir veri yok. Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahibiz" şeklinde konuşmuştu.