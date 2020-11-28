Reklam

Son Dakika

Suudi Arabistan'ın Türk mallarına olan boykotu resmiyet kazandı

Suudi Arabistan Türkiye'den kırmızı/beyaz et ve ürünlerinin yanı sıra yumurta, bal ve süt gibi ürünlerin ithalatını resmi olarak askıya aldı.

GÜNDEM 28.11.2020, 02:25
1
Suudi Arabistan'ın Türk mallarına olan boykotu resmiyet kazandı
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından üyelerine gönderilen bir yazıya göre Suudi Arabistan Türkiye'den kırmızı/beyaz et ve ürünlerinin yanı sıra yumurta, bal ve süt gibi ürünlerin ithalatını resmi olarak da askıya aldı.
Yaşanan boykot sonrasında  Ankara ve Riyad arasında gerilim ortaya çıkarken Körfez ülkesinin iş insanlarından Türk mallarına boykot çağrıları geldi.
Ayrıca söz konusu boykotun ardından Türk ihracatçılar, Suudi Arabistan'a mal göndermekte zorluklar yaşadığını rapor etmeye başladı.
Reuters tarafından görülen e-mailde, “T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Riyad Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir e-postada, Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nden alınan bir Nota’ya atıfla, ülkemizden kırmızı et ve ürünleri, beyaz et ve ürünleri, su ürünleri, yumurta ve bal ve bunların ürünleri ile süt ve anne sütü alternatifi olan aromaların ithalatının 15 Kasım tarihinden itibaren askıya alındığı ifade edilmektedir” denildi.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ise geçtiğimiz hafta Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada "Türk ürünlerinin gayri resmî boykot edildiğine ilişkin hiçbir veri yok. Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahibiz" şeklinde konuşmuştu.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 28 Kasım 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 20
2. Fenerbahçe 9 20
3. Galatasaray 9 17
4. Gaziantep FK 9 14
5. Karagümrük 9 13
6. Başakşehir 9 13
7. Beşiktaş 8 13
8. Konyaspor 8 12
9. Rizespor 8 12
10. Kasımpaşa 9 12
11. Hatayspor 7 12
12. Trabzonspor 10 12
13. Göztepe 8 11
14. Malatyaspor 8 11
15. Sivasspor 8 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Erzurumspor 8 8
18. Kayserispor 8 7
19. Gençlerbirliği 8 5
20. Denizlispor 8 5
21. Ankaragücü 8 2
Takımlar O P
1. Altınordu 10 20
2. Adana Demirspor 9 18
3. Ankara Keçiörengücü 10 18
4. Tuzlaspor 9 18
5. İstanbulspor 9 17
6. Samsunspor 10 17
7. Giresunspor 9 15
8. Bursaspor 10 14
9. Balıkesirspor 10 14
10. Altay 8 13
11. Akhisar Bld.Spor 10 13
12. Adanaspor 9 12
13. Ümraniye 10 10
14. Bandırmaspor 10 8
15. Boluspor 10 7
16. Menemen Belediyespor 8 6
17. Ankaraspor 9 5
18. Eskişehirspor 10 1
Takımlar O P
1. Tottenham 9 20
2. Liverpool 9 20
3. Chelsea 9 18
4. Leicester City 9 18
5. Southampton 9 17
6. Everton 9 16
7. Aston Villa 8 15
8. West Ham 9 14
9. Wolverhampton 9 14
10. Newcastle 10 14
11. M. United 8 13
12. Arsenal 9 13
13. Crystal Palace 10 13
14. Man City 8 12
15. Leeds United 9 11
16. Brighton 9 9
17. Burnley 8 5
18. Fulham 9 4
19. West Bromwich 9 3
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 23
2. Atletico Madrid 8 20
3. Villarreal 10 19
4. Real Madrid 9 17
5. Cádiz 10 14
6. Granada 9 14
7. Sevilla 8 13
8. Athletic Bilbao 9 12
9. Valencia 10 12
10. Elche 8 12
11. Getafe 9 12
12. Real Betis 10 12
13. Barcelona 8 11
14. Osasuna 9 11
15. Deportivo Alaves 10 10
16. Eibar 10 10
17. Real Valladolid 11 10
18. Levante 10 8
19. Huesca 10 7
20. Celta de Vigo 10 7