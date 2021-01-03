Suudi Arabistan'dan yeni karar
Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde kapattığı hava, deniz ve kara sınır kapılarından giriş çıkışları yeniden başlattı.
GÜNDEM 03.01.2021, 22:32
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın İçişleri Bakanlığından bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Covid-19'un mutasyon geçirmiş türünün yayılmasına karşı alınan önlemler çerçevesinde 20 Aralık'ta kapatılan hava, deniz ve kara sınır kapılarının bugün itibarıyla tekrar açıldığı kaydedildi.
İngiltere ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nden ülkeye gelmek isteyen ve Suudi Arabistan vatandaşı olmayanların, Covid-19'un mutasyon geçirmiş türünün yayıldığı ülkelerin dışında en az 14 gün ikamet etmiş olmaları gerektiği aktarılan haberde, insani veya zorunlu sebepten dolayı ülkeye girişlerine izin verilen Suudi Arabistan vatandaşlarının ise 14 gün ev karantinasına tabi tutulacağı ifade edildi.
Karantinaya alınanlara 6'ncı gün PCR testi yapılacağı aktarılan haberde, diğer ülkelerden gelenlerle ilgili ise mevcut önlemlere devam edileceği hatırlatıldı.
İngiltere ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nden ülkeye gelmek isteyen ve Suudi Arabistan vatandaşı olmayanların, Covid-19'un mutasyon geçirmiş türünün yayıldığı ülkelerin dışında en az 14 gün ikamet etmiş olmaları gerektiği aktarılan haberde, insani veya zorunlu sebepten dolayı ülkeye girişlerine izin verilen Suudi Arabistan vatandaşlarının ise 14 gün ev karantinasına tabi tutulacağı ifade edildi.
Karantinaya alınanlara 6'ncı gün PCR testi yapılacağı aktarılan haberde, diğer ülkelerden gelenlerle ilgili ise mevcut önlemlere devam edileceği hatırlatıldı.
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