Suudi Arabistan'dan Türkiye açıklaması!

Suudi Arabistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada Türk ürünlerine bir kısıtlama uygulanmadığı belirtildi.

Hükümetten yapılan açıklamada iki ülke arasındaki ticarette ‘pandemi etkisi dışında dikkate değer bir gerileme olmadığı' vurgulandı.

Hükümetin basın odasından yapılan açıklamada Riyad yönetiminin serbest ticarete ve uluslararası anlaşmalara bağlı olduğu vurgulandı.

Bu söylemlere rağmen Suudi Arabistan Ticaret Odası Başkanı Ajlan al-Ajlan, “Türkiye’ye dair, ithalat, yatırım ya da turizm olsun her şeye boykot uygulamak her Suudlu tüccar ya da tüketicinin sorumluluğudur” demişti.

