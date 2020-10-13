Suudi Arabistan'dan Türkiye açıklaması! "Ambargo uygulamıyoruz"
Suudi Arabistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada Türk mallarıan yönelik herhangi bir ambargonun uygulanmadığı belirtildi.
GÜNDEM 13.10.2020, 02:02
Suudi Arabistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada Türk ürünlerine bir kısıtlama uygulanmadığı belirtildi.
Hükümetten yapılan açıklamada iki ülke arasındaki ticarette ‘pandemi etkisi dışında dikkate değer bir gerileme olmadığı' vurgulandı.
Hükümetin basın odasından yapılan açıklamada Riyad yönetiminin serbest ticarete ve uluslararası anlaşmalara bağlı olduğu vurgulandı.
Bu söylemlere rağmen Suudi Arabistan Ticaret Odası Başkanı Ajlan al-Ajlan, “Türkiye’ye dair, ithalat, yatırım ya da turizm olsun her şeye boykot uygulamak her Suudlu tüccar ya da tüketicinin sorumluluğudur” demişti.
Hükümetten yapılan açıklamada iki ülke arasındaki ticarette ‘pandemi etkisi dışında dikkate değer bir gerileme olmadığı' vurgulandı.
Hükümetin basın odasından yapılan açıklamada Riyad yönetiminin serbest ticarete ve uluslararası anlaşmalara bağlı olduğu vurgulandı.
Bu söylemlere rağmen Suudi Arabistan Ticaret Odası Başkanı Ajlan al-Ajlan, “Türkiye’ye dair, ithalat, yatırım ya da turizm olsun her şeye boykot uygulamak her Suudlu tüccar ya da tüketicinin sorumluluğudur” demişti.
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