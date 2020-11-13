Son Dakika
Suudi Arabistan'da petrol gelirleri düştü! Maaşları bile karşılamıyor
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 2020 yılı bütçe tahminlerinde açıkladı.
GÜNDEM 13.11.2020, 05:34
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 2020 yılı mali bütçe tahminlerinde petrol gelirlerinin payının yüzde 20 oranında düştüğünü duyurdu.
Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Veliaht Prens Selman, yaptığı açıklamada, geçen yıl yapılan 2020 yılı bütçe tahminlerinde ülkenin gelirlerinin 833 milyar riyal olarak belirlendiğini, bunun da 513 milyar riyalini (137 milyar dolar) petrol gelirlerinin oluşturduğunu belirtti.
Bu yıl petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte petrol gelirlerinin de 410 milyar riyale (109 milyar dolar) gerilediğini belirten Bin Selman, bunun da tek başına bu yılın bütçesinde 504 milyar riyal tutarındaki maaş ödemelerini bile karşılamadığını kaydetti.
Muhammed bin Selman ayrıca, diğer kalemlerde bir artış yaşanmazken petrol gelirlerinde bu kadarlık bir düşüşün milyonlarca kişinin işini kaybetmesi ve ekonomik durgunluk yaşanması anlamına geldiğini ifade etti.
Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Veliaht Prens Selman, yaptığı açıklamada, geçen yıl yapılan 2020 yılı bütçe tahminlerinde ülkenin gelirlerinin 833 milyar riyal olarak belirlendiğini, bunun da 513 milyar riyalini (137 milyar dolar) petrol gelirlerinin oluşturduğunu belirtti.
Bu yıl petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte petrol gelirlerinin de 410 milyar riyale (109 milyar dolar) gerilediğini belirten Bin Selman, bunun da tek başına bu yılın bütçesinde 504 milyar riyal tutarındaki maaş ödemelerini bile karşılamadığını kaydetti.
Muhammed bin Selman ayrıca, diğer kalemlerde bir artış yaşanmazken petrol gelirlerinde bu kadarlık bir düşüşün milyonlarca kişinin işini kaybetmesi ve ekonomik durgunluk yaşanması anlamına geldiğini ifade etti.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 13 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|17
|2. Fenerbahçe
|8
|17
|3. Galatasaray
|8
|16
|4. Başakşehir
|8
|13
|5. Karagümrük
|8
|12
|6. Kasımpaşa
|8
|12
|7. Rizespor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Malatyaspor
|8
|11
|10. Hatayspor
|6
|11
|11. Beşiktaş
|7
|10
|12. Konyaspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|8
|9
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Sivasspor
|7
|8
|16. Erzurumspor
|7
|8
|17. Trabzonspor
|8
|6
|18. Kayserispor
|7
|6
|19. Gençlerbirliği
|7
|5
|20. Denizlispor
|7
|5
|21. Ankaragücü
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|8
|18
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Samsunspor
|9
|16
|4. Adana Demirspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|9
|15
|6. Altınordu
|8
|14
|7. Giresunspor
|8
|14
|8. Akhisar Bld.Spor
|9
|13
|9. Balıkesirspor
|9
|13
|10. Adanaspor
|8
|12
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Altay
|7
|10
|13. Ümraniye
|9
|9
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|8
|5
|16. Ankaraspor
|8
|5
|17. Boluspor
|9
|4
|18. Eskişehirspor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|8
|18
|2. Tottenham
|8
|17
|3. Liverpool
|8
|17
|4. Southampton
|8
|16
|5. Chelsea
|8
|15
|6. Aston Villa
|7
|15
|7. Everton
|8
|13
|8. Crystal Palace
|8
|13
|9. Wolverhampton
|8
|13
|10. Man City
|7
|12
|11. Arsenal
|8
|12
|12. West Ham
|8
|11
|13. Newcastle
|8
|11
|14. M. United
|7
|10
|15. Leeds United
|8
|10
|16. Brighton
|8
|6
|17. Fulham
|8
|4
|18. West Bromwich
|8
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Villarreal
|9
|18
|3. Atletico Madrid
|7
|17
|4. Real Madrid
|8
|16
|5. Granada
|8
|14
|6. Cádiz
|9
|14
|7. Real Betis
|9
|12
|8. Barcelona
|7
|11
|9. Valencia
|9
|11
|10. Getafe
|8
|11
|11. Elche
|7
|11
|12. Sevilla
|7
|10
|13. Osasuna
|8
|10
|14. Athletic Bilbao
|8
|9
|15. Deportivo Alaves
|9
|9
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|7
|18. Levante
|8
|6
|19. Real Valladolid
|9
|6
|20. Huesca
|9
|6
Sayfalar Tümü