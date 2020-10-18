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Suudi Arabistan'da marketlerde 'Türk mallarına dokunmayın' yazısı
Suudi Arabistan'da marketlerde 'Türk mallarına dokunmayın' yazısı asıldı.
GÜNDEM 18.10.2020, 11:06
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Suudi Arabistan'ın Türk mallarına yönelik gayriresmi boykotu yeni bir noktaya geldi. Kimi mağzalarda Türk ürünlerinin bulunduğu standların üzerine, "Türk mallarına dokunmayın" yazısı asıldı.
Dünya'dan Çiğdem Yücesoy Subaşı'nın haberine göre, Suudi Arabistan'da bir market Türk markası Korkmaz Çelik'in ürünlerini raflardan kaldırarak bir alana topladı ve müşterilerin satın almaması üzerine "Türk mallarına dokunmayın" yazıları astı.
Suudi Arabistan'ın Türk mallarına yönelik resmi olmayan boykotu ilk olarak kargo şirketleri üzerinden gündeme gelmişti. Daha sonrasında internet üzerinden Türk mallarının boykot edilmesi ve barkodlarda Türk ürünlerinin başlangıç kodu olan 869 ile başlayan ürünlerin satın alınmaması istenmişti.
Son olarak Türkiye'de evi bulunan Suudi vatandaşlarına telefon edilerek bu evlerini satmaları istendiği iddia edilmişti.
Dünya'dan Çiğdem Yücesoy Subaşı'nın haberine göre, Suudi Arabistan'da bir market Türk markası Korkmaz Çelik'in ürünlerini raflardan kaldırarak bir alana topladı ve müşterilerin satın almaması üzerine "Türk mallarına dokunmayın" yazıları astı.
Suudi Arabistan'ın Türk mallarına yönelik resmi olmayan boykotu ilk olarak kargo şirketleri üzerinden gündeme gelmişti. Daha sonrasında internet üzerinden Türk mallarının boykot edilmesi ve barkodlarda Türk ürünlerinin başlangıç kodu olan 869 ile başlayan ürünlerin satın alınmaması istenmişti.
Son olarak Türkiye'de evi bulunan Suudi vatandaşlarına telefon edilerek bu evlerini satmaları istendiği iddia edilmişti.
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