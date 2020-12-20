Suudi Arabistan ve Rusya iş birliğini arttırıyor

Rusya-Suudi Arabistan arası İşbirliği Komitesi, Riyad'da Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman bin Abdulaziz ile Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ın başkanlığında toplandı.



Toplantının ardından Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'dan yapılan açıklamaya göre yetkililerin, iki ülke arasındaki ticari, ekonomik, sanayi ve yatırım iş birliğini artırmak için çalışmaya devam etme konusunda anlaştı.



Yetkililerin ayrıca Hükümetler arası İşbirliği Komitesi 7. dönem toplantısının 2021'de Suudi Arabistan'da yapılmasına karar verdiği öğrenildi.

