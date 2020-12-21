Suudi Arabistan ülkeye bütün girişleri kapattı!
Suudi Arabistan, uluslararası uçuşların yanı sıra ülkeye kara ve deniz limanlarından girişleri de bir hafta süreyle askıya aldı.
GÜNDEM 21.12.2020, 03:39
Suudi Arabistan, koronavirüsün daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması nedeniyle, bir hafta süreliğine tüm uluslararası uçuşları askıya aldığını duyurdu.
Suudi Arabistan haber ajansının (SPA) haberine göre, İçişleri Bakanlığı'ndan yetkili bir kaynak, Sağlık Bakanlığı'nın virüsün daha hızlı yayılan türüne ilişkin uyarıda bulunduğunu ve hükümetin, bu mutasyona ilişkin tıbbi bilgiler netleşene dek yeni önlemler aldığını belirtti.
Haberde, alınan önlemlere ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"Ülkeye daha önce giriş yapan yabancı uçakların geri dönüşüne izin verilecektir. Bunun dışında tüm uluslararası uçuşlar geçici olarak bir hafta süreyle askıya alınmıştır. Bir haftalık geçici süre, bir hafta daha uzatılabilir.
Suudi Arabistan haber ajansının (SPA) haberine göre, İçişleri Bakanlığı'ndan yetkili bir kaynak, Sağlık Bakanlığı'nın virüsün daha hızlı yayılan türüne ilişkin uyarıda bulunduğunu ve hükümetin, bu mutasyona ilişkin tıbbi bilgiler netleşene dek yeni önlemler aldığını belirtti.
Haberde, alınan önlemlere ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"Ülkeye daha önce giriş yapan yabancı uçakların geri dönüşüne izin verilecektir. Bunun dışında tüm uluslararası uçuşlar geçici olarak bir hafta süreyle askıya alınmıştır. Bir haftalık geçici süre, bir hafta daha uzatılabilir.
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