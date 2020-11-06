Suudi Arabistan, İzmir'deki depremzedelere yardım etme kararı aldı
Suudi Arabistan kaynakları Kral Selman bin Abdülaziz'in Ege Denizi’nde meydana gelen deprem nedeniyle mağdur olanlar için acilen tıbbi, insani ve barınak yardımı gönderilmesi kararı aldığını duyurdu.
GÜNDEM 06.11.2020, 22:09
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Ege Denizi’nde meydana gelen deprem nedeniyle mağdur olanlar için acilen tıbbi, insani ve barınak yardımı gönderilmesi için Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi'ne talimat verdiğini duyurdu.
Haberde, bu yardımın Kral Selman'ın dost Türk halkının yanında yer alma isteğinden kaynaklandığı ifade edildi.
Haberde, bu yardımın Kral Selman'ın dost Türk halkının yanında yer alma isteğinden kaynaklandığı ifade edildi.
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