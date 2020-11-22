Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: Türkiye ile iyi ilişkimiz var
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Türkiye ile iyi ve dostane bir ilişki olduğunu, ülkede Türk mallarına karşı da herhangi bir boykot kampanyasının olmadığını ifade etti.
GÜNDEM 22.11.2020, 07:58
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Türkiye ve Suudi Arabistan ilişkileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Reuters'a konuşan Faysal bin Ferhan, Türkiye ile ilişkilerinin son derece iyi ve dostane bir seviyede ilerlediğini kaydetti.
Suudi Arabistan'da Türkiye'ye karşı boykot uygulandığı iddialarına da yalanlayan Faysal bin Ferhan, Türk mallarına karşı herhangi bir boykot kampanyasının olmadığını vurguladı.
Suudi Arabistan'da çevrimiçi video konferans olarak düzenlenen G-20 zirvesinde konuşan Faysal bin Ferhan, Katar ile ilgili de açıklamalarda bulundu.
Bakan Faysal, "Meşru güvenlik kaygılarımızı giderme isteğimiz hala devam ediyor olmasına rağmen, BAE, Mısır, Bahreyn ile birlikte Katar'la olan ihtilafa son vermek için çözüm arayışımız devam ediyor" dedi.
Reuters'a konuşan Faysal bin Ferhan, Türkiye ile ilişkilerinin son derece iyi ve dostane bir seviyede ilerlediğini kaydetti.
Suudi Arabistan'da Türkiye'ye karşı boykot uygulandığı iddialarına da yalanlayan Faysal bin Ferhan, Türk mallarına karşı herhangi bir boykot kampanyasının olmadığını vurguladı.
Suudi Arabistan'da çevrimiçi video konferans olarak düzenlenen G-20 zirvesinde konuşan Faysal bin Ferhan, Katar ile ilgili de açıklamalarda bulundu.
Bakan Faysal, "Meşru güvenlik kaygılarımızı giderme isteğimiz hala devam ediyor olmasına rağmen, BAE, Mısır, Bahreyn ile birlikte Katar'la olan ihtilafa son vermek için çözüm arayışımız devam ediyor" dedi.
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