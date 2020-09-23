Suud'dan yeni ihanet! ABD'nin İsrail girişimlerine destek verdi

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Görüşmeleri'nin ikinci gününde video mesaj ile yaptığı konuşmada, Orta Doğu'da barış sağlanmasının önemine değindi.

''ABD'nin Filistin ve İsrail'i müzakere masasına getirerek adil ve kapsamlı bir anlaşma ile Orta Doğu'da barışı sağlamaya yönelik çabalarını destekliyoruz.'' değerlendirmesinde bulunan Kral Selman, Libya'daki krize dış müdahaleleri ise kınadıklarını belirtti.



Beyrut Limanı'ndaki patlama ile insani bir felaketle karşı karşıya kalan Lübnan'da ise yaşananlardan Hizbullah'ı sorumlu tutan Kral Selman, ''Lübnan'ın güvenliği ve istikrarı için Hizbullah terör örgütünün silahsızlandırılması şart.'' diye konuştu.

