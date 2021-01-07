Suud yönetiminden yaman çelişki! Ahmet Varol o tezata dikkat çekti

Suudi Arabistan, Katar’a olan hava ve kara ambargosunu geçtiğimiz günlerde kaldırdı. Suudi Arabistan’ın ileri gelen ilim adamlarından Selman El-Avde, Katar’la meselenin diyalogla çözülmesinin daha iyi olduğunu hatırlattığı ve bu konuda kendisinden isteneni yerine getirmeye de hazır olduğunu dile getirdiği için hapse atılmıştı. Peki, Selman El-Avde şu anda ne durumda?Yeni Akit yazarı Ahmet Varol işte bu çelişkiyi gündeme getirdi ve Selman El-Avde’nin ne durumda olduğunu kaleme aldı. Ahmet Varol’un, “Katar’ın katıldığı KİK Zirvesi” başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

“Suudi Arabistan’ın El-Ula şehrinde düzenlenen, 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi’nden bir gün önce, 4 Ocak 2021 tarihinde Suudi Arabistan, Katar’la anlaşma sağlandığını ve o günün akşamı itibariyle aralarında hem kara kapılarının açılacağını hem de hava engelinin kaldırılacağını duyurdu. Aynı zamanda Katar Emiri Temim bin Hamed l-i Sani’yi resmen KİK 41. Zirvesi’ne davet etti. Katar Emiri de başkanlığını kendisinin yapacağı bir heyetle zirveye katılacağını duyurdu. Katar Emiri’ni Suudi Arabistan’da Veliaht Prens Muhammed bin Selman sıcak bir ilgiyle karşıladı. Arap Birliği teşkilatı ve Arap ülkelerinin liderleri bu anlaşmadan ve Katar üzerindeki ablukanın kaldırılmasından memnun olduklarını dile getiren açıklamalar yaptı. Anlaşmadan dolayı tarafları kutlayan mesajlar gönderdiler. Böylece 5 Ocak 2021 tarihli 41. KİK Zirvesi Katar’ın da iştirakiyle gerçekleştirilmiş oldu. Zirvenin sonunda KİK üyeleri ortak bir bildiri yayınladılar. Açıklamada köklü ilişkilerin geliştirilmesinin ve iyi komşuluk ilkelerine riayetin önemine vurgu yapıldı. Açıklamada vefat eden eski Kuveyt Emiri Sabah El-Ahmed El-Cabir Es-Sabah’ın Körfez krizinin sona ermesi için yürüttüğü çabalardan övgüyle söz edildi. Burada bir hususa dikkat çekmeden geçmek istemiyorum. Kuveyt Emiri’nden önce Suudi Arabistan’ın ileri gelen ilim adamlarından Selman El-Avde, Katar’la meselenin diyalogla çözülmesinin daha iyi olduğunu hatırlattığı ve bu konuda kendisinden isteneni yerine getirmeye de hazır olduğunu dile getirdiği için hapse atılmıştı ve sağlık durumunun kötüleşmesine rağmen hâlen hapiste tutuluyor. Meselenin diyalogla çözülebileceği yönündeki öngörüsü doğru çıktığı ve bu konuda iyi bir tavsiyede bulunduğu için onun çabalarından da övgüyle söz etmek veya en azından onu özgürlüğüne kavuşturmak gerekmez mi?Atılan bu adımlarla artık Katar üzerindeki abluka resmen kalkmış ve Körfez krizi olarak adlandırılan sorun şimdilik çözüme kavuşturulmuş oldu. Bu elbette olumlu bir gelişme. Ama Suudi Arabistan’a ve BAE’ye hakim anlayış değişti mi? Tabii ki değişmedi. Gerek bölgesel gerekse uluslararası çaplarda siyasi dengeler Suudi Arabistan’ı, Katar’a uyguladığı ablukadan hedeflediklerini elde edemeden buna son vermeye zorladı. Çünkü ablukanın ona da bir maliyeti vardı ve bu yolla istediklerini elde edemeyeceğine kesin kanaat etti.”

