Sütte tehlikeli oyun!

Hükümet, süt hayvanlarını gözden çıkardı! Kurlardaki artıştan dolayı her gün her şeye zam gelirken, hükümet enflasyonu artıracağı gerekçesiyle süt üreticisinin ürettiği süt fiyatlarına artış yapılmasına izin vermedi. Üreticinin üretimden çekilmesini hızlandıracak olan bu karar dişi hayvanların da kesimini artırmasından endişe ediliyor. Her kesilen anaç hayvan ise Türkiye’nin et açığını daha da artıracak.

Hükümet, 11 aydır zararına üretim yapan süt üreticisinin feryadını yok saydı. Dolar başta olmak üzere bütün girdiler artarken, üreticinin ürettiği süte enflasyonu artıracağı gerekçesiyle zam yapılmadı. Bu karar hayvancılıkta süt hayvanlarının kesimini hızlandırması beklenirken, kesilen hayvanlardan oluşan açık ise yine ithalatla kapatılmaya çalışılacak. Hükümet enflasyon kaygısından dolayı süt hayvanlarının kesimini hızlandıracak bir karara imza attı. Artan girdi maliyetlerinden dolayı süt üreticisi aylardır zararına üretim yaparken, dün toplanan Ulusal Süt Konseyi’nden şok bir karar çıktı. Ulusal Süt Konseyi, enflasyonu artıracağı kaygısından dolayı üreticinin ürettiği süt fiyatlarında hiçbir artış yapmadı. Süt üreticisi 11 ay önce belirlenen fiyatlarla yılsonuna kadar sütünü 2.30 liradan zararına satmaya devam edecek.



Hükümet, göstermelik olarak süt üreticisine verilecek çiğ süt prim desteğini Ekim, Kasım, Aralık ayları için 15 kuruştan 40 kuruşa çıkardı. Ancak süt fiyatları artırılmadığı için desteklerde yapılan kısmi artış üreticinin hiçbir yarasına merhem olmayacak. Ulusal Süt Konseyi’nin dün saat 11.30’da yaptığı sektör toplantısının ardından bir açıklama yapıldı. Açıklanan karar metninde Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait çiğ süt destek priminin 40 kuruş olarak belirlendiği bilgisinin edinildiği kaydedildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda çiğ süt tavsiye fiyatının 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirleneceği belirtilen karar metninde bunun için USK’nın Aralık ayında yeniden toplanacağı dile getirildi.



Artan yem maliyetleri karşısında üretici aylardır zararına üretim yaparken, Ulusal Süt Konseyi’nden çıkan bu karar dişi hayvan kesimlerinin artırılmasından endişe ediliyor. Enflasyon kaygısından dolayı süt fiyatları artırılmazken, görece olarak desteklerin artırılması üreticinin yarasına merhem olmayacak.



Tarım ve Orman Bakanlığı önceki gün sanayici ve market sahipleri ile yaptığı özel toplantıda süt fiyatlarının 2.70 lira olacağını beyan etmişti. Üretici temsilcilerinin katılmadığı toplantıda Bakanlığın sanayici temsilcilerine fiyat beyan etmesi sektörde büyük tepki çekerken, Ulusal Süt Konseyi’nden dün çıkan kararla üretici yeni bir şok yaşadı.