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Süt banyosu skandalında büyük şok! Mahkemenin kararı şaşırttı...
Geçtiğimiz hafta sosyal medya platformunda süt banyosu skandalıyla gündeme gelen şahıslar mahkemeye çıktı.
GÜNDEM 12.11.2020, 09:44
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Ünlü markalarada süt veren Konya’daki Benefit Süt Toplama Merkezi'nin imalathanesinde çekilen süt banyosu görüntüleri tüm Türkiye'nin gündemine oturmuş büyük bir skandal ortaya çıkmıştı. O görüntülerdeki şahıslarla ilgili mahkeme kararını verdi.
Gelen şikayetler üzerine yakalanan iki şüpheli gözaltına alınmış ardından tutuklanmıştı. Mahkemeye çıkarılan iki şüpheli para cezası verilerek serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta çıkarıldıkları 4. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Emre S. (23) ve Uğur T. (31), 5 gün sonra dün akşam saatlerinde bulundukları cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
Öte yandan mahkeme süt firmasına da 13 bin 934 lira da idari para cezası verdi.
Skandal görüntülerle gündeme gelen Benefit Süt Toplama Merkezi’nin Benefit Hayvancılık’ın ürettiği süt ve süt ürünlerinin İçim, Dost, Pervin, Laktika, Ayca, Berberoğlu ve Osmanlı markalarına satıldığı ortaya çıkmıştı.
Gelen şikayetler üzerine yakalanan iki şüpheli gözaltına alınmış ardından tutuklanmıştı. Mahkemeye çıkarılan iki şüpheli para cezası verilerek serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta çıkarıldıkları 4. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Emre S. (23) ve Uğur T. (31), 5 gün sonra dün akşam saatlerinde bulundukları cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
Öte yandan mahkeme süt firmasına da 13 bin 934 lira da idari para cezası verdi.
Skandal görüntülerle gündeme gelen Benefit Süt Toplama Merkezi’nin Benefit Hayvancılık’ın ürettiği süt ve süt ürünlerinin İçim, Dost, Pervin, Laktika, Ayca, Berberoğlu ve Osmanlı markalarına satıldığı ortaya çıkmıştı.
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