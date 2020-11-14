Şuşa’da 28 yıl sonra cuma namazı kılındı
Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Dağlık Karabağ’ın sembol şehri Şuşa’da 28 yıl sonra cuma namazı kılındı.
GÜNDEM 14.11.2020, 06:31
Şuşa’daki tarihi Yukarı Gövher Ağa Camii’nde önce ezan okundu. Burada bulunan Azerbaycan askerleri, aralarından bir kişinin imamlık yapması ile namazlarını eda etti.
Şuşa’daki tarihi Yukarı Gövher Ağa Camii’nde önce ezan okundu. Burada bulunan Azerbaycan askerleri, aralarından bir kişinin imamlık yapması ile namazlarını eda etti. Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ’ın en büyük şehri Hankendi’ye giden yolun üzerinde bulunduğu için stratejik önem de taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992’de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti. Azerbaycan ordusu, Şuşa’yı 8 Kasım’da işgalden kurtarmıştı.
Şuşa’daki tarihi Yukarı Gövher Ağa Camii’nde önce ezan okundu. Burada bulunan Azerbaycan askerleri, aralarından bir kişinin imamlık yapması ile namazlarını eda etti. Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ’ın en büyük şehri Hankendi’ye giden yolun üzerinde bulunduğu için stratejik önem de taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992’de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti. Azerbaycan ordusu, Şuşa’yı 8 Kasım’da işgalden kurtarmıştı.
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