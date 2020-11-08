Şuşa hezimeti ağır geldi! Paşinyan istifa mı ediyor?

Azerbaycan, yaklaşık 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla, Dağlık Karabağ bölgesindeki birçok kritik noktayı Ermenistan işgalinden kurtarırken son olarak Dağlık Karabağ'ın "kalbi" olarak nitelendirilen Şuşa kentinin de işgalden kurtarılmasının ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan hakkında ise çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.



Olası barış görüşmeleri öncesi Paşinyan'ın istifa edeceği iddia edilirken Ermenistan Başbakanlık Basın Sözcüsü Mane Gevorgyan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Nikol Paşinyan'ın istifa ettiğine dair haberleri yalanlamıştı.

