Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil evin çatısına uçtu

Erdemli ilçesine bağlı Sinap Mahallesi'nde, yağmur esnasında Osman S. tepeden aşağıya doğru inerken keskin virajda otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Hızla aşağıya doğru inen otomobil içerisinde sürücüsüyle birlikte yol kenarındaki boş bir evin çatısından içeriye girdi.



Vatandaşlar tarafından askıda kalan otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü kaza yerine gelen ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

Evin çatısında asılı kalan otomobil, vinç yardımıyla kaldırıldı.



