Sürücü belgesi, pasaport, Emlak ve MTV harçları değişiyor!

Bazı vergiler ile harç ve cezalarda yapılan yıllık artışta referans olarak kullanılan 2021 yılı yeniden değerleme oranı belli oldu.

Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı pasaport ve sürücü belgesi başta olmak üzere çevre temizlik, mtv ile emlak vergilerinin harçlarında değişikliğe gitti.

Konuya ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de 1 Ocak 2021'den itibaren yürürlüğe girmek üzere yayımlandı.

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre 2021 yılı için...

Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 334 bin 534 lira

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre, her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır 3 milyon 534 bin 679,90 lira oldu.

Yıllık gelir vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 97,20 lira

Kurumlar vergisi beyannamesinde 129,80

Katma değer vergisi beyannamesinde 64,10 liraya yükseldi.

Harçlar Kanunu Genel Tebliğine göre pasaport ve ehliyet harçları da zamlandı.

Yeni yılda 6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı 227,20 lira

1 yıl süreli olanlar için 332,10 lira

2 yıl süreli olanlar için 542,20 lira

3 yıl süreliler için 770,20 lira

3 yıldan fazla süreli olanlar için 1085,40 lira oldu.

2021'de A sınıfı sürücü belgesi harcı 272 lira olarak belirlendi

B sınıfı sürücü belgesi harçları ise 820,10 lira olarak değişti.

2021 yılı için mahkemeye başvurma harçları 27,20 lira

İcraya başvurma harçları 59,30 liradan işlem yapılacak.

İflasın açılması veya konkordato isteğiyle masaya katılma harcı 97,70 lira olarak belirlendi.

Yurt dışından getirdikleri telefonların kullanım harcı 2 bin 6 liraya yükseltildi.

Türkiye'nin muvazzaf ve fahri konsolosluklarının harç işlem miktarları dolar kuru üzerinden 7,88 lira olarak belirlendi.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğine göre, indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2021 yılı için 18 bin 900 lira olarak belirlendi.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre de para cezaları yeniden belirlendi.

Buna göre, usulsüzlük cezaları derecelerine göre 5 lira ile 240 lira arasında değişecek.

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması şeklindeki usulsüzlüklere ilişkin cezalar da 380 liradan başlayacak.

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğine göre de konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 50 kuruş, diğer belediyelerde 38 kuruş olarak belirlendi.

Özel Tüketim Vergisi'nde motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 330 bin 800 liranın altında olan binek otomobil, panelvan, pikap, arazi taşıtı, ATV, cip gibi taşıtların, engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olan malul veya engelliler tarafından 5 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna tutuldu.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğine göre, 1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2021 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi (MTV) motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 1051 lira ile 1261 lira arasında değişecek.

Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 santimetreküp ile 1600 santimetreküp arasındaki otomobillerin vergisi de 1830 lira ile 2 bin 197 lira arasında olacak. 4001 santimetreküpün üzerindekilerin vergisi ise 45 bin 932 lira ile 50 bin 107 lira arasında değişecek.

Yıllık vergi tutarı, 1-6 yaş arası minibüslerde 1256 lira, aynı yaştaki 25 kişiye kadar otobüslerde 3 bin 172 lira, 1500 kilograma kadar kamyonet, kamyon ve benzeri araçlarda 1127 lira olacak.

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre de 2021 yılına ait emlak vergi değerleri, 2020 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı (yüzde 4,55) kadar artırılarak hesaplanacak.

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınması gereken maktu özel iletişim vergisi (ÖİV) tutarı da 86 lira olarak belirlendi.

