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Suriyeli çocukları dilendiren 18 şüpheli adliyeye sevk edildi
İstanbul'da Suriyeli çocukları kente getirip, zorla dilendirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 24 zanlının 18'i adliyeye sevk edildi.
GÜNDEM 02.10.2020, 11:39
İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kentte Suriyeli çocukların zorla dilendirilmesine ilişkin yaptığı çalışma sonucunda gözaltına aldığı Suriye uyruklu 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Emniyetteki ifadelerinin ardından 6 zanlı serbest bırakılırken 3'ü çocuk, 2'si kadın 18 zanlı ise Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Emniyetteki ifadelerinin ardından 6 zanlı serbest bırakılırken 3'ü çocuk, 2'si kadın 18 zanlı ise Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
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