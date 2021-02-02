Suriye'de deprem! Suriye'de deprem mi oldu?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün kaydettiği verilere göre Suriye'de 2 Şubat Salı gecesi 80.1 derinliğinde 4.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Afad (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı)'dan alınan bilgilere göre ise, Suriye Al-Hasakah şehrinde gerçekleşen depremi 3.9 büyüklüğünde kaydetti.

