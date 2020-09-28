Suriye'de ABD ve terör örgütü YPG'den ortak indirme operasyonu
ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon ve YPG güçleri Suriye'nin Haseke bölgesinde ortak indirme operasyonu gerçekleştirdi.
GÜNDEM 28.09.2020, 21:01
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ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon, PKK'nın Suriye yapılanması YPG'nin de katılımıyla Haseke'nin güneyindeki Markada çölünde, bir hava indirme operasyonu gerçekleştirdi.
Yapılan açıklamada, operasyonda 'IŞİD'in bölgedeki bir yöneticisi olduğu' iddia edilen bir kişinin yakalandığı öne sürüldü.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) aktardığına göre YPG tarafından, Deyrizor'un doğu kırsalındaki El Sabha köyünde de bir baskın operasyonu gerçekleşti.
SOHR, geçtiğimiz 25 Eylül tarihinde de ABD'nin hava desteği sağladığı YPG güçlerinin bölgede operasyonlar gerçekleştirdiğini açıklamıştı.
Yapılan açıklamada, operasyonda 'IŞİD'in bölgedeki bir yöneticisi olduğu' iddia edilen bir kişinin yakalandığı öne sürüldü.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) aktardığına göre YPG tarafından, Deyrizor'un doğu kırsalındaki El Sabha köyünde de bir baskın operasyonu gerçekleşti.
SOHR, geçtiğimiz 25 Eylül tarihinde de ABD'nin hava desteği sağladığı YPG güçlerinin bölgede operasyonlar gerçekleştirdiğini açıklamıştı.
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