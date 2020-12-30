Süresiz nafaka konusunda çalışma başladı! Meclis harekete geçiyor

Kısa süre içerisinde Meclis'e sunulması beklenen yeni yargı paketine nafaka ve icra ile çocuk teslimi konularının da dahil edilmesi bekleniyor.

Basına yansıyan bilgilere göre "nafakada üst sınır" ve " süresiz nafaka" konularında çalışmalar sürerken. Adalet Bakanlığı iki formül üzerinde çalışıyor.

İki farklı formülden birisi nafaka düzenlemesinde 5 yıl sınırı ya da evlilik süresi kadar nafaka ödenmesi önerileri nafakaya dair geçen en önemli maddeler olarak dikkat çekiyor.

Nafaka kapsamı çerçevesinde değerlendirmelerde bulunan Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Nesibe Kurt Konca, "Çok kısa süren evliliklerde ömür boyu nafaka ödemesi insanlar için hukuki bir pranga olarak görülüyor. Sınırlandırmanın nasıl olması gerektiğini konusunda farklı görüşler var. Evlilik süresi ile sınırlı kalınması, bir üst sınır konulması gibi farklı düzenlemeler var" dedi.

Ayrıca AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi Meclis grupları da kendi çalışmalarını yaparken uzmanlar da üst sınır belirlenirken mağduriyet yaratılmaması uyarısında bulunuyor.

Bir başka sorun alanı da çocukların icra yoluyla alınması. Boşanmış çiftlerden birinin çocuğu göstermek istememesi durumunda diğer ebeveyn çocuk teslimini icra yoluyla gerçekleştirebiliyor. Ama bu durum çocukların psikolojisini olumsuz yönde etkiliyor. Bu sorunun çözümü için adım atılacak. Çocuk teslim merkezlerinin kurulması ve alanında uzman kişilerce bu teslimin yapılması planlanıyor.

