Sürecin takipçisiyiz

Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman, üniversitelerde kadro hakkı kazanan araştırma görevlilerinin 50/D kadrosunda iş güvencesi olmadan çalıştığının altını çizerek, “Böyle bir ortamda araştırma görevlilerinin bilime katkı sunmaları oldukça zordur. Güçlü ve bağımsız üniversite yapısı refahın ve gelişimin teminatıdır. Bunu sağlamak amacıyla yapılması gereken çalışmaların içerisinde ve sürecin takipçisi olacağız” dedi.

Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdulkadir Karaduman, üniversitelerde 50/D kadrosunda araştırma görevlisi olarak görev yapan akademisyenlerin yaşadığı belirsizlikle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yaptığı yazılı açıklamada üniversitelerde yaşanan sorunları dile getiren Karaduman, son dönemlerde üniversitelerin başarılarıyla değil yaşanan skandallarla gündeme geldiğini söyledi. Türkiye’de birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da ciddi sorunların yaşandığının altını çizen Karaduman, “Üniversitelerde 50/D kadrosunda araştırma görevlisi olarak görev yapan akademisyenler belirsizliklerle karşı karşıyadır. ALES, Dil Sınavı, Alan Sınavı gibi aşamalardan geçtikten sonra kadro hakkı kazanan araştırma görevlileri 50/D kadrosunda özlük hakları kısıtlı, iş güvencesi olmadan çalışmaktadır. Üniversitelerde bilimsel üretim yapan araştırma görevlilerinin gelecek kaygısı yaşadığı, iş güvencelerinin olmaması sebebiyle dolaylı ya da doğrudan mobbinge maruz kaldıkları bir ortamda bilime katkı sunmaları oldukça zordur” ifadelerini kullandı.



Karaduman, üniversitelerin adil ve güçlü yönetilmesine ihtiyaç olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti: “Siz üniversiteye öğretim görevlisi alımı yaparken kişinin ehliyet ve liyakatini değil de akrabalık bağlarını temel alırsanız bilimsel üretimi baltalamış olursunuz. Emek harcayarak kadro hakkı kazanan akademisyenlerin yıpranması, çeşitli mobbinge maruz kalması, bilimden çok kendi kişisel sorunlarıyla uğraşmaya zorlanmaları kabul edilebilir değildir. Güçlü ve bağımsız üniversite yapısı refahın ve gelişimin teminatıdır. Bunu sağlamak amacıyla yapılması gereken çalışmaların içerisinde ve sürecin takipçisi olacağız.”

