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Süre doldu: Lokantaların önü böyle oldu

Yeni kısıtlamalar kapsamında restoranlar içeriye müşteri almayıp sadece gel al ve paket servisi yaparak hizmet veriyor.

GÜNDEM 21.11.2020, 19:11
Süre doldu: Lokantaların önü böyle oldu
İstanbul'da Taksim Meydanı'ndaki lokantadan yiyecek alanlar büfelerin önünden ayrılmayıp yemeklerini sokakta ve yere çökerek yerken kalabalık oluşturdu.
Beyoğlu Taksim Meydanı’ndaki dönerciler sadece gel al ve paket servisi yaparak hizmet veriyor.
Buradaki büfelerden yiyecek, içecek alan kişiler dükkanlarda oturamadığı için ellerindeki yiyecekleri dükkan önünde yerken kalabalık oluştu.
Bazı kişilerin de dükkan önünde yere çökerek yemek yedikleri görüldü. Çalışanların uyarısına rağmen uzaklaşmayan kişiler sosyal mesafe kuralına da aldırış etmedi. 
Kaynak: DHA
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