Şüpheli ölüm! Yol ortasında bulundu
İstanbul'da yol ortasında Türkmenistan uyruklu bir şahsın cesedi bulundu.
GÜNDEM 07.12.2020, 00:41
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İstanbul Başakşehir'dedi bir sanayi sitesinde yol ortasında Türkmenistan uyruklu bir şahsın cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, olay, saat 17.30 sıralarında Başakşehir Eskoop sanayi sitesi içinde yaşandı. Türkmenistan uyruklu ve 44 yaşında olduğu öğrenilen bir şahsın cesedi yol üstünde, güvenlik görevlileri tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede bulunan güvenlik kameralarında incelemelerde bulundu. Şahsın ölüm sebebi henüz bilinmezken, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 44 yaşındaki adamın cesedi incelenmek üzere adli tıp kurumuna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan çalışma sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, olay, saat 17.30 sıralarında Başakşehir Eskoop sanayi sitesi içinde yaşandı. Türkmenistan uyruklu ve 44 yaşında olduğu öğrenilen bir şahsın cesedi yol üstünde, güvenlik görevlileri tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede bulunan güvenlik kameralarında incelemelerde bulundu. Şahsın ölüm sebebi henüz bilinmezken, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 44 yaşındaki adamın cesedi incelenmek üzere adli tıp kurumuna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan çalışma sürüyor.
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