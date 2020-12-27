'Süperman' dehşeti!
Ukrayna'da süpermen kıyafeti giymiş bir kişi arkadaşını boğarak öldürdü. İzlerini örtmeye çalışan zanlı, öldürdüğü kişinin oda arkadaşı ve annesini de öldürdü.
GÜNDEM 27.12.2020, 17:54
Ukrayna’nın meydana gelen olayda süpermen kıyafeti giymiş 26 yaşındaki kişi, bir arkadaşının dükkanına giderek onunla tartışmaya başladı. Daha sonra arkadaşını iple boğarak öldürdü.
Polisten yapılan açıklamaya göre, katil zanlısı ‘izlerini örtmek’ için öldürdüğü kişinin oda arkadaşını ve annesini de öldürerek olay yerinden kaçtığı ifade edildi. Zanlı polis tarafından gözaltına alındı.
Polisten yapılan açıklamaya göre, katil zanlısı ‘izlerini örtmek’ için öldürdüğü kişinin oda arkadaşını ve annesini de öldürerek olay yerinden kaçtığı ifade edildi. Zanlı polis tarafından gözaltına alındı.
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