'Süperman' dehşeti!

Ukrayna’nın meydana gelen olayda süpermen kıyafeti giymiş 26 yaşındaki kişi, bir arkadaşının dükkanına giderek onunla tartışmaya başladı. Daha sonra arkadaşını iple boğarak öldürdü.



Polisten yapılan açıklamaya göre, katil zanlısı ‘izlerini örtmek’ için öldürdüğü kişinin oda arkadaşını ve annesini de öldürerek olay yerinden kaçtığı ifade edildi. Zanlı polis tarafından gözaltına alındı.

