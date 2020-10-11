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Süper Lig'e dönen eski Beşiktaşlı Fernandes, antrenmanda şov yaptı
Kayserispor formasıyla Süper Lig'e geri dönen eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes, antrenmanda muhteşem bir gole imza attı.
GÜNDEM 11.10.2020, 21:05
Hes Kablo Kayserispor'un transferin son gününde takıma dahil ettiği Manuel Fernandes antrenmanlarda adeta şov yapıyor.
Milli Takım maçları nedeniyle lige verilen arayı günde çift idman yaparak değerlendiren Kayserispor, antrenmanlarını Kadir Has Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik Direktör Bayram Bektaş gözetiminde dün akşam yapılan antrenmanda sarı-kırmızılı takım çift kale maç yaptı.
Mavi ve beyaz takımın karşı karşıya geldiği maçta yeni transfer Manuel Fernandes adeta kalitesini konuşturdu. Tecrübeli futbolcu savunmaya rağmen, Silviu Lung'un koruduğu kaleye muhteşem bir gol attı. Fernandes'in çektiği şutta top 90'a giderken, kaleci Lung çaresiz kaldı.
Takım arkadaşları attığı güzel gol sonrasında Fernandes'i tebrik etti.
Milli Takım maçları nedeniyle lige verilen arayı günde çift idman yaparak değerlendiren Kayserispor, antrenmanlarını Kadir Has Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik Direktör Bayram Bektaş gözetiminde dün akşam yapılan antrenmanda sarı-kırmızılı takım çift kale maç yaptı.
Mavi ve beyaz takımın karşı karşıya geldiği maçta yeni transfer Manuel Fernandes adeta kalitesini konuşturdu. Tecrübeli futbolcu savunmaya rağmen, Silviu Lung'un koruduğu kaleye muhteşem bir gol attı. Fernandes'in çektiği şutta top 90'a giderken, kaleci Lung çaresiz kaldı.
Takım arkadaşları attığı güzel gol sonrasında Fernandes'i tebrik etti.
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