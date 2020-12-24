Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! Beşiktaş, Ankaragücü'nü devirdi
Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Erzurum maçının ardından bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan siyah beyazlılar, lider ile puan farkını 2'ye indirdi
GÜNDEM 24.12.2020, 21:17
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Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Ankaragücü'ne konuk oldu. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi siyah beyazlılartek golle kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren gol 61. dakikada Domagoj Vida'dan geldi. Öte yandan siyah beyazlıların 23. dakikada Larin ile bulduğu gol,faul gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
Bu sonuçla ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 25'e yükseltti ve lider Aytemiz Alanyaspor ile farkı 2'ye indirdi. Düşme hattında bulunan Ankaragücü ise 9 puanda kaldı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren gol 61. dakikada Domagoj Vida'dan geldi. Öte yandan siyah beyazlıların 23. dakikada Larin ile bulduğu gol,faul gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
Bu sonuçla ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 25'e yükseltti ve lider Aytemiz Alanyaspor ile farkı 2'ye indirdi. Düşme hattında bulunan Ankaragücü ise 9 puanda kaldı.
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