Süper Lig’de yayın krizi: Katarlılar gidiyor mu?

Katarlı yayıncı kuruluş beIN Sports, kulüpler ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında yaşanan anlaşmazlıkla sık sık gündeme geliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig’in yayın haklarının Katarlılardan alınabileceği sinyalini verdi ve Süper Lig için yeni yayın ihalesi yapılacağını açıkladı.

Pandemi ve kurların artması nedeniyle 21 kulübün gelir kaybı yaşadığını belirten Özdemir, "Hedefimiz kulüplerin gelirlerini tekrar artırmak. Yayıncı kuruluşun sözleşmesi bitiyor. Türkiye büyük bir nüfusa sahip. Dünyadaki bütün yayıncı kuruluşları teklif vermeye davet edeceğiz. Yeni yayın ihalesi yapacağız. Bu senenin haziran ayı ile aralık ayı arasındaki süreçte dosyayı hazırlayıp ihaleye çıkacağız ve herkesi davet edeceğiz. Pandemi düzelme yoluna girerse ve gelirleri artırıcı bir ihale yapabilirsek kulüplerimizin mali durumları iyiye doğru gidebilir” ifadelerini kullandı.

Nihat Özdemir, Ekonomi Muhabirleri Derneği yöneticilerini kabulünde açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de mücadele eden dört-beş takımın dışındaki bütün kulüplerin borcunun olduğunu belirten Özdemir, "Borcu olmayanlarda da başkanlar ceplerinden para koyarak ancak kulüplerini ayakta tutuyor. Büyükler mali olarak en zor durumda olanlar. Ama onların gelirleri de büyük. Diğer takımların borçları var ama gelirleri daha az" ifadelerini kullandı.

Kulüplerin en büyük gelir kaynağının yayın geliri olduğuna dikkat çeken Özdemir, şunları söyledi:

“Yayıncı kuruluşun sözleşmesi yarı lira, yarı dolardı. Katar şirketi 'Biz bu paraları ödeyemeyiz' dedi. Uzun pazarlıklar yaparak belli noktalara getirdik. Şimdi ödüyorlar ama kulüplerin gelir kalemleri ya azaldı ya da bedelleri çok düştü. Pandemi ve kurların artması nedeniyle 21 kulübün geliri 1.2 milyar lira azaldı. Borçları yapılandırarak bu işi çözmedik bence problemi öteledik. Hedefimiz kulüplerin gelirlerini tekrar artırmak.

Yayıncı kuruluşun sözleşmesi bitiyor. Türkiye büyük bir nüfusa sahip. Dünyadaki bütün yayıncı kuruluşları teklif vermeye davet edeceğiz. Yeni yayın ihalesi yapacağız. Bu senenin haziran ayı ile aralık ayı arasındaki süreçte dosyayı hazırlayıp ihaleye çıkacağız ve herkesi davet edeceğiz. Pandemi düzelme yoluna girerse ve gelirleri artırıcı bir ihale yapabilirsek kulüplerimizin mali durumları iyiye doğru gidebilir.

Borçlar yapılandırıldı. Ayrıca borçlar liraya döndü. Futboldaki ekonomik dar boğazı sona erdirip belki bugün-yarın değil ama bir beş yıllık, yedi yıllık projeksiyonla kulüpleri düzlüğe çıkarmayı ümit ediyoruz."

