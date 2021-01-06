Süper Lig'de yarış kızıştı! 7 maç sonra kazandı

Süper Lig'de yarış kızıştı. Son şampiyon Başakşehir, yedi maç sonra yüzü güldü. Karadeniz ekibi Trabzonspor da bir golle üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir'in ligde galibiyet hasreti sona erdi. Başakşehir evinde Erzurumspor'u 1-0 yenerek 3 puana ulşatı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 39. dakikada Gulbrandsen attı.

Bu sonucun ardından Başakşehir, puanını 19'a çıkartırken Erzurumspor 13 puan ile ligin son sırasında kaldı.



Trabzonspor ise Abdullah Avcı ile fırtına gibi esmeye devam ediyor. Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe'yi ağırlayan bordo-mavililer sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın 28'inci dakikasında Trabzonspor 1-0 öne geçti. Marlon'un pasında rakibinden şık bir çalımla sıyrılan Djaniny, ceza sahasına girdi ve topu içeri çevirdi. Abdülkadir Ömür'ün tamamlamak istediği top direkten döndü. Direkten dönen topu iyi takip eden Ekuban, ağları havalandırdı.

Maçta başka gol sesi çıkmadı. Göztepe'yi 1-0 mağlup eden Trabzonspor, son 5 haftada 4. galibiyetini aldı ve puanını 26'ya çıkardı. İzmir ekibinin ise galibiyet hasreti beş maça çıktı.



Küme düşme hattının hemen üstünde yer alan başkent temsilcisi Gençlerbirliği, 1-0 geriye düştüğü Hatayspor maçında, devrenin bitmesine dakikalar kala 10 kişi kalan rakibini geriden gelip 3-1'lik sonuçla mağlup etti. Hatayspor kalecisi Munir'in, Gençlerbirliği oyuncusu Arda Kızıldağ'a yaptığı sportmenlik dışı hareket Hatay'ı hem 10 kişi bırakırken hem de topu ağlarında görmesine sebep oldu. 1-1 ile soyunma odasına giden takımlardan ev sahibi Gençlerbirliği, Hatayspor'a nefes dahi aldırmadığı bir 45 dakikaya 2 gol sığdırarak çok kritik bir galibiyet kazandı.

Bu sonucun ardından 19 puana ulaşan Gençlerbirliği 15. sıraya yükselmeyi başarırken Hatayspor, 27 puanda kalarak 6. sırada yer aldı.

