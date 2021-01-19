Reklam

Son Dakika

Süper Lig'de şok istifa: Başkan görevi bıraktı!

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, kulüp yönetimini bırakma kararı aldığını açıkladı.

GÜNDEM 19.01.2021, 18:39
Süper Lig'de şok istifa: Başkan görevi bıraktı!
Kulübün sosyal medya hesaplarından Başkan Öztürk ve Antalyaspor Kulübü Derneği ile Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk'ün adıyla yapılan açıklamada, Öztürk ailesi olarak Antalyaspor yönetimini bırakma kararı aldıkları belirtildi.
Açıklamada, "Öztürk ailesi olarak 30 Haziran 2016'da bu şanlı armayı taşıyan bayrağı emanet aldığımızda o günkü kur üzerinden 41 milyon avro borçla devraldık. Antalyaspor A.Ş'nin bugün itibarıyla 7 milyon 700 bin avro ihtilaflı dosyalar ve cari borcu bulunmaktadır. 1 Ocak 2021'e kadar mevcut teknik ekibin, futbolcuların ve personelin bütün alacakları ödenmiştir." ifadesi kullanıldı.
Bu süreçte Öztürk ailesine ait olan olarak şirketlerden yapılan sponsorluk ödemelerinin 45 milyon lira olduğuna işaret edilen açıklamada, ayrıca şunlar kaydedildi:
"Ayrıca Öztürk ailesi olarak Antalyaspor'a 85 milyon lira nakit olarak harcanmıştır. Toplamda 130 milyon lira olan bu ödemelerin dışında kulübümüzün banka borçları olarak görünen finansman gideri olan 61 milyon avro ve 88 milyon lirayı yine Öztürk ailesi olarak ödemeye devam edeceğiz. Bugün itibarıyla Antalyaspor A.Ş'nin hiçbir geliri üzerinde icra, temlik veya herhangi bir kısıtlama yoktur. Buna ek olarak TFF'den elde edilen günü geçmiş alacak tutarımız 9 milyon 900 bin lira, ayrıca stopaj iadesinden beklenen tutar 8 milyon 600 bin liradır. Sonuç olarak mali tablo içerisinde 41 milyon avro borçla devraldığımız Antalyaspor'u neredeyse borçsuz bir kulüp olarak bırakıyoruz."
Antalyaspor'un bu mali yapısıyla borç yükü Öztürk ailesi tarafından finanse edildiği için Süper Lig'in en borçsuz kulüplerinden biri haline geldiğine dikkati çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Türkiye'de örnek gösterilen bir altyapı projesiyle her yıl düzenli olarak sporcu yetişen bir kulüp haline geldikleri belirtilen açıklamada, "İlk günden bugüne kadar reklam, koltuk, makam peşinde olmadığımızı söyledik. Bugün de aynı söylemlerle yönetimi bırakıyoruz. Antalyaspor'un sahipsiz kalmayacağına olan inancımızla bizden daha iyi yöneteceğine inananların önünü açıyor, kulübümüze bundan sonraki dönemde başarılar diliyoruz." denildi.  
"Hafriyat işinde yıllık oluşan gelirimiz 5 milyon lira ile 10 milyon lira arasında düzenli hale gelmiştir. Bugünkü değeri yaklaşık 30 ile 40 milyon lira olan benzin istasyonu da bu sürede kulübü kazandırılmıştır. Hasan Subaşı Tesisleri sahası ve binası tamamen yenilenmiş, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri günün bilimsel şartlarına göre modernize edilmeye devam edilmiş ve 2 adet ilave çim sahası yapılmıştır. Ancak bu geçen zaman içindeki ailemiz hem maddi hem de manevi olarak çok yıprandı. Aile olarak aldığımız karar doğrultusunda Antalyaspor yönetimini bırakmaya karar verdik. Bu kararı alırken gurur duyduğumuz bir tabloyla veda ediyoruz. Antalyaspor'u Süper Lig'de kadrosunda en az sayıda yabancı futbolcu bulunduran, hemen hemen her yaş kategorisinde milli oyuncusu olan, altyapısı ve A takımda oynattığı genç futbolcu sayısıyla örnek gösterilen bir kulüp haline getirdik. 55 yıllık kulüp tarihin en fazla puan, en iyi sırada ligi tamamlama, bir sezonda en fazla galibiyet, en az yenilgi, seyirci rekoru gibi birçok rekoru kırarak bizden sonraki yönetimler için çıtayı yükseltip bırakıyoruz. Son 5 yılın puan durumuna bakıldığında görevde olduğumuz sürece Süper Lig'in en başarılı 6'ncı takımı olduk. Pandemi döneminde Türkiye'yi bırakın dünyada örnek gösterilecek bir yönetim tarzıyla üzerimize düşeni gerçekleştirdik."
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 19 Ocak 2021
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 18 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Karagümrük 18 27
8. Trabzonspor 18 27
9. Antalyaspor 19 25
10. Malatyaspor 18 24
11. Sivasspor 18 23
12. Başakşehir 18 23
13. Konyaspor 18 22
14. Göztepe 18 22
15. Kasımpaşa 18 22
16. Rizespor 18 21
17. Gençlerbirliği 18 19
18. Kayserispor 18 16
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 18 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 18 37
2. Man City 17 35
3. Leicester City 18 35
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. Chelsea 18 29
8. Southampton 18 29
9. West Ham 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 15 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 18 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12